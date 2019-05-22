Sevcan Orhan hastane odasından paylaştı! Sevcan Orhan'ın sağlık durumu nasıl?
Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Sevcan Orhan, hastane odasında çektiği video ile sağlık durumunu açıkladı. Akciğerinden operasyon geçiren Orhan, 2 günlük yoğun bakım sürecini anlattı. Apar topar hastaneye kaldırılmasıyla sevenlerini de endişelendiren Sevcan Orhan, birkaç gün sonra hastaneden taburcu olacağını açıkladı. Peki Sevcan Orhan'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
22.05.2019 11:49
- Son Güncelleme: 22.05.2019 11:49
Akciğerinde bir kitle olduğu ortaya çıkan ünlü türkücü Sevcan Orhan, özel bir hastanede ameliyat oldu.
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