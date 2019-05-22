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Sevcan Orhan hastane odasından paylaştı! Sevcan Orhan'ın sağlık durumu nasıl?

Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Sevcan Orhan, hastane odasında çektiği video ile sağlık durumunu açıkladı. Akciğerinden operasyon geçiren Orhan, 2 günlük yoğun bakım sürecini anlattı. Apar topar hastaneye kaldırılmasıyla sevenlerini de endişelendiren Sevcan Orhan, birkaç gün sonra hastaneden taburcu olacağını açıkladı. Peki Sevcan Orhan'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

22.05.2019 11:49 - Son Güncelleme: 22.05.2019 11:49
Sevcan Orhan hastane odasından paylaştı! Sevcan Orhan'ın sağlık durumu nasıl?

Akciğerinde bir kitle olduğu ortaya çıkan ünlü türkücü Sevcan Orhan, özel bir hastanede ameliyat oldu.

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Sevcan Orhan hastane odasından paylaştı! Sevcan Orhan'ın sağlık durumu nasıl?

Geçirdiği operasyonun ardından yoğun bakımda tedavi gören Orhan, yaşadığı zor günlerin ardından hastanede odasında çektiği videoyu paylaştı.

Sevcan Orhan hastane odasından paylaştı! Sevcan Orhan'ın sağlık durumu nasıl?

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Sevcan Orhan, "Akciğerimde bir kitle olduğu ortaya çıktı.

Sevcan Orhan hastane odasından paylaştı! Sevcan Orhan'ın sağlık durumu nasıl?

Çok küçük bir kitleydi. Kötü huylu olmadığı belliydi ama doktorum orada durmaması ve alınması gerektiğini söyledi.

Sevcan Orhan hastane odasından paylaştı! Sevcan Orhan'ın sağlık durumu nasıl?


15 Mayıs günü hastaneye yattım. Kitle küçük ve kötü huylu olmasa da akciğer ameliyatları gerçekten ağır. İki gün yoğun bakımda kaldım.

Sevcan Orhan hastane odasından paylaştı! Sevcan Orhan'ın sağlık durumu nasıl?


Dört gündür hastanedeyim. Bir iki gün sonra taburcu olacağım. İyi olduğumu görmenizi istedim" açıklamasını yaptı.

Sevcan Orhan hastane odasından paylaştı! Sevcan Orhan'ın sağlık durumu nasıl?
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