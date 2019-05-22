Sevcan Orhan hastane odasından paylaştı! Sevcan Orhan'ın sağlık durumu nasıl? 22.05.2019 11:46

Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Sevcan Orhan, hastane odasında çektiği video ile sağlık durumunu açıkladı. Akciğerinden operasyon geçiren Orhan, 2 günlük yoğun bakım sürecini anlattı. Apar topar hastaneye kaldırılmasıyla sevenlerini de endişelendiren Sevcan Orhan, birkaç gün sonra hastaneden taburcu olacağını açıkladı.