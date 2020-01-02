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Serenay Sarıkaya'yı böyle görseniz tanımazsınız! Yılların getirdiği mi estetik mucizesi mi?

Son olarak O Ses Türkiye'de sergilediği 'İsyan' performansıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, Yılbaşı gecesi herkesi büyüledi. Hem yer aldığı yapımlarla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan güzel oyuncunun birazdan göreceğini eski fotoğrafları hayrete düşüren cinsten. Serenay Sarıkaya'nın bu değişimi estetik mi yoksa yılların mucizesi mi? İşte o akılalmaz değişim.

02.01.2020 13:29 - Son Güncelleme: 02.01.2020 13:44
Serenay Sarıkaya'yı böyle görseniz tanımazsınız! Yılların getirdiği mi estetik mucizesi mi?

Magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla şaşırttı.

Serenay Sarıkaya'yı böyle görseniz tanımazsınız! Yılların getirdiği mi estetik mucizesi mi?

28 yaşındaki oyuncunun bu pozları hangi yıla ait bilinmiyor. ﻿﻿

Serenay Sarıkaya'yı böyle görseniz tanımazsınız! Yılların getirdiği mi estetik mucizesi mi?

Arkadaşlarıyla birlikte boy boy poz veren Serenay Sarıkaya'nın bu fotoğraflarını ilk defa göreceksiniz.

Serenay Sarıkaya'yı böyle görseniz tanımazsınız! Yılların getirdiği mi estetik mucizesi mi?
Serenay Sarıkaya'yı böyle görseniz tanımazsınız! Yılların getirdiği mi estetik mucizesi mi?
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