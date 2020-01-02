Aslı Samat kimdir? Hercai'nin Melike'si Aslı Samat'tan çok konuşulan pozlar!
Aslı Samat, son haliyle herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Hercai dizisinde Camgöz lakabıyla gönülleri fetheden oyuncu Aslı Samat'ın oyunculuk için 93 kilo verdiğini biliyor muydunuz? 28 yaşındaki güzel oyuncu Aslı Samat, Instagram paylaşımları ile adeta imrendiriyor. Oyunculuk aşkı için gözünü karartan Samat, tüp mide ameliyatı sonrasında 6 senelik süre içinde 173 kilodan 80'e düştü. Kendisine en büyük desteğin kadın izleyicilerden geldiğini söyleyen Aslı Samat, "Sektörde değil ama kostümlerde zorluk yaşadım. Annem kıyafetlerimi daraltmak konusu üzerinde çalışırken, adeta tasarımcılar gibi usta bir şekilde dikiş dikmeyi öğrendi. Hemcinslerim çok güzel, çok tatlı olduğumu resmen haykırıyorlar. Desteklerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum" dedi. Aslı Samat kimdir? İşte Hercai'nin Melike'si Aslı Samat hakkında bilinmeyenler ve ünlü oyuncunun çok konuşulan Instagram pozları...
Hercai'nin güzel gözlü yıldızı Aslı Samat sosyal medya gündeminde! Atv ekranlarında her Cuma izleyici ile buluşan reyting rekortmeni dizide Melike karakteri ile karşımıza çıkan 28 yaşındaki güzel oyuncu Aslı Samat, kısa sürede milyonların gönlünü kazanmayı başardı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başlayan Aslı Samat'ın Instagram paylaşımları çok konuşuluyor. Daha önceleri kilolu olan Aslı Samat, oyunculuk aşkı için gün geçtikçe eriyor. İşte Aslı Samat'ın çok konuşulan pozları ve hakkında bilinmeyenler...
Samat yaşadığı değişimi "Belirli yiyecekler dışında hiçbir şey yemediğim dönemler oldu. Kilolarımla düzenli giden ilişkimizi bitirme evresinde olduğumuzdan her 365 günde 3-5 bir şey veriyorum. Dolayısıyla beni iki yıl görmeyen birine bazen kendimi hatırlatmak için "Hani şu kızıl olan, beraber çalıştık, hani köpeklerim var, yahu şişman olan şişman işte! Demek zorunda kalıyorum" diye anlattı.