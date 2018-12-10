Serenay Sarıkayanın Altın Kelebek Ödül Töreninde giydiği elbise sosyal medyada alay konusu oldu!

Serenay Sarıkaya'nın Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği elbise sosyal medyada alay konusu oldu!
Serenay Sarıkaya dün akşam düzenlenen, 45. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Serenay Sarıkaya'nın her zaman şık ve kendine özgü olan stilinden dün akşam eser yoktu. Miu Miu'nun İlkbahar-Yaz 2019 koleksiyonuna ait iki parçadan oluşan kıyafetiyle sınıfta Serenay Sarıkaya dün akşam sınıfta kaldı. Bu seçimi yüzünden Serenay sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı.
Serenay Sarıkaya davetliler arasında en şık giyenen kadın sanatçı olarak görülmeye alışılmışken bu kez tam bir hayal kırıklığına sebep oldu. 45. Pantene Ödül Töreni dün akşam gerçekleşti. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı ödül töreni adeta rüküşlük gecesi gibiydi. Gecenin hayal kırıklığı ise Serenay Sarıkaya'dan geldi.
SERENAY SARIKAYA'NIN ALTIN KELEBEK'TE GİYDİĞİ KIYAFET İÇİN TIKLA
Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şikel'in üstlendiği gecede, 45 dalda ödül dağıtıldı… Ünlülerin akın ettiği ödül törenine Neslihan Atagül Doğulu, Aras Bulut İynemli, Çağlar Çorumlu, Afra Saraçoğlu, Pınar Altuğ, Gülben Ergen, Dilan Çiçek Deniz, Hakan Altun, Murat Evgin, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Pelin Akil, Anıl Altan, Sibel Can, Yıldız Tilbe, Demet Özdemir, Nebahat Çehre, Demet Akalın gibi pek çok ünlü isim katıldı ve kırmızı halıda boy gösterdi…
Hadise
Hadise'ye diyecek laf bulamıyoruz… Uzun tül eteği mi eleştirelim, başına taktığı alakasız şapkayı mı yoksa o sivri burunlu botları mı bilemedik… Muhtemelen Western havası yaratmaya çalışmış ama keşke bunun için çok uğraşmasaydı… Üstelik 940 Euro'luk yani yaklaşık olarak 6 bin TL'lik şapka yerine, o paraya başka bir aksesuarla kıyafetini tamamlasaymış.