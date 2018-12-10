Serenay Sarıkayanın Altın Kelebek Ödül Töreninde giydiği elbise sosyal medyada alay konusu oldu!

Hadise

Hadise'ye diyecek laf bulamıyoruz… Uzun tül eteği mi eleştirelim, başına taktığı alakasız şapkayı mı yoksa o sivri burunlu botları mı bilemedik… Muhtemelen Western havası yaratmaya çalışmış ama keşke bunun için çok uğraşmasaydı… Üstelik 940 Euro'luk yani yaklaşık olarak 6 bin TL'lik şapka yerine, o paraya başka bir aksesuarla kıyafetini tamamlasaymış.