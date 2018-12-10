Sıla-Ahmet Kural davasının seyrini değiştirecek rapor: Sıla’nın darp raporu kabul edilemez

Sıla'nın Ahmet Kural'dan dayak yediğine dair özel bir hastaneden aldığı darp raporuna ulaşıldı. Ulaşılan bu rapor Sıla - Ahmet Kural davasının seyrini değiştirecek nitelikte... İ.Ü. Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanlarının raporu inceledikten sonra vardıkları sonuç: Rapor Sıla'nın vücundaki yaralanmaların oluş şeklini net bir şekilde tarif etmiyor. Eksik ve yetersiz. Dolayısıyla tıbben kabul edilemez! İşte rapordan detaylar...

10 Aralık 2018 Pazartesi, 10:35:46 Güncelleme: 11:20:09
Sıla-Ahmet Kural davasının seyrini değiştirecek rapor: Sıla’nın darp raporu kabul edilemez

SILA'NIN ALDIĞI RAPOR DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK

İ.Ü. Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları; Sıla'nın, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla özel bir hastaneden aldığı darp raporunu inceledi ve şu sonuca vardı: Rapor Sıla'nın vücundaki yaralanmaların oluş şeklini net bir şekilde tarif etmiyor. Eksik ve yetersiz. Dolayısıyla tıbben kabul edilemez!

Sıla-Ahmet Kural davasının seyrini değiştirecek rapor: Sıla’nın darp raporu kabul edilemez

Ahmet Kural'ın avukatı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na başvurarak; Sıla'nın, olaydan iki gün sonra özel bir hastaneden aldığı raporun incelenmesini istedi.

Sıla-Ahmet Kural davasının seyrini değiştirecek rapor: Sıla’nın darp raporu kabul edilemez

SILA'NIN ALDIĞI RAPOR

Uzmanlar; savcılığa darp iddiasıyla başvuran Sıla'nın fotoğraflarına da bakarak, vücudundaki şiddet bulgularını ve olayın meydana geliş şeklini araştırdı. Raporun, adli tıbbi değerlendirmeye uygun olup olmadığına da bakıldı.

Sıla-Ahmet Kural davasının seyrini değiştirecek rapor: Sıla’nın darp raporu kabul edilemez

'OLUŞMA ŞEKLİ BELİRSİZ'

Yapılan incelemeden; Sıla'nın uzun süreli fiziksel şiddete uğradığı iddiasını çürüten bir sonuç çıktı.

Sıla-Ahmet Kural davasının seyrini değiştirecek rapor: Sıla’nın darp raporu kabul edilemez

Kararda; Sıla'nın raporunun, vücudundaki yaralanmaların ne zaman ve ne şekilde oluştuğuyla ilgili net bir adli değerlendirme yapılabilmesi açısından eksik ve yetersiz olduğu belirtildi. Uzmanlar; Sıla'nın raporunda, yaralanmaların ayrıntılı tanımının bulunmadığını da belirtti.

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