Sıla-Ahmet Kural davasının seyrini değiştirecek rapor: Sıla’nın darp raporu kabul edilemez
Sıla'nın Ahmet Kural'dan dayak yediğine dair özel bir hastaneden aldığı darp raporuna ulaşıldı. Ulaşılan bu rapor Sıla - Ahmet Kural davasının seyrini değiştirecek nitelikte... İ.Ü. Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanlarının raporu inceledikten sonra vardıkları sonuç: Rapor Sıla'nın vücundaki yaralanmaların oluş şeklini net bir şekilde tarif etmiyor. Eksik ve yetersiz. Dolayısıyla tıbben kabul edilemez! İşte rapordan detaylar...
SILA'NIN ALDIĞI RAPOR DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK
İ.Ü. Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları; Sıla'nın, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla özel bir hastaneden aldığı darp raporunu inceledi ve şu sonuca vardı: Rapor Sıla'nın vücundaki yaralanmaların oluş şeklini net bir şekilde tarif etmiyor. Eksik ve yetersiz. Dolayısıyla tıbben kabul edilemez!