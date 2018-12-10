Sıla-Ahmet Kural davasının seyrini değiştirecek rapor: Sıla’nın darp raporu kabul edilemez

Kararda; Sıla'nın raporunun, vücudundaki yaralanmaların ne zaman ve ne şekilde oluştuğuyla ilgili net bir adli değerlendirme yapılabilmesi açısından eksik ve yetersiz olduğu belirtildi. Uzmanlar; Sıla'nın raporunda, yaralanmaların ayrıntılı tanımının bulunmadığını da belirtti.