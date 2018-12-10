İrem Helvacıoğlu ödüllere doymuyor! İşte Sen Anlat Karadenizin başarılı oyuncularının memleketleri

İrem Helvacıoğlu ödüllere doymuyor! İşte Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncularının memleketleri

İrem Helvacıoğlu ile Uaş Tuna Astepe yine ödülleri topladı. İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Aslantepe, dün akşam düzenlenen 45. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde, başarılı oyunculuklarının yanı sıra aralarındaki güzel iletişimle de örnek gösterildiler. Atv'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncularının memleketleri ise herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Ödüllere doyamayan İrem Helvacığlu ile Ulaş Tuna Aslantepe'nin memleketleri neresi? İşte başarıdan başarıya imza atan Sen Anlat Karadeniz oyuncularının ve diğer ünlülerin memleketleri...

10 Aralık 2018 Pazartesi, 14:10:22 Güncelleme: 14:35:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





