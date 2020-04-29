Serenay Sarıkaya süper mini mavi elbisesi ile şaşırttı! 'Ne yapıyorsunuz Serenay Hanım?'
Serenay Sarıkaya mini mavi elbisesi ile yürek hoplattı. Cem Yılmaz ile sevgili olduğu günden bu yana magazin gündeminden düşmeyen 28 yaşındaki Sarıkaya, fit görünümüyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın güzellik sırlarını öğrenmeye hazır mısınız? Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991'de doğdu. 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın (2006) filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda (2008) filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile ilişkisiyle gündemden düşmezken Instagram hesabından yayınladığı yeni fotoğrafları sosyal medyayı salladı! 28 yaşındaki başarılı oyuncu yeni aşkıyla geçtiğimiz günlerde ilk kez objektiflere kaçmadan poz vermişti. Yüzündeki mutluluk ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya, yeni paylaşımlarıyla yürek hoplattı. Mini mavi elbisesi ile sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya'nın fit görünümü dikkat çekti. Mesleğine ayırdığı vakit kadar sağlığına ve dış görünüşüne de özen gösteren Serenay Sarıkaya'nın güzellik sırları neler? İşte çok konuşulan pozlarla Serenay Sarıkaya ve güzellik sırları...