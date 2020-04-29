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Efsaneden görmediğiniz fotoğraflar! Kurtlar Vadisi'nin setinde çekilen bu fotoğrafları ilk defa göreceksiniz

Kurtlar Vadisi bir dönem TV'de fırtınalar estiren dizi günümüzde hala konuşuluyor. Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlamıştır. Türk aksiyon, mafya ve politik dizisidir. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayınlanmıştır. Yurtdışında KGT adına birçok başarılı operasyonda bulunan Ali Candan; en son Kosova'da iken emrinde olduğu Aslan Akbey tarafından yurda çağrılmış ve kendisine en kritik görev olan Kurtlar Vadisi Operasyonu görevi verilmiştir. Kurtlar Vadisi bir döneme damgasını vuran diziler arasında yer alıyor. Birbirinden farklı karakteriyle dikkat çeken dizinin set fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı. İşte kimsenin görmediği o kareler...

29.04.2020 19:06 - Son Güncelleme: 29.04.2020 19:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





