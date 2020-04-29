Haberler Galeri Magazin Hakkındaki O gerçek şoke etti! 'Arap Celal' karakteriyle Yeşilçam'a damga vurmuştu! Meğerse...

Hakkındaki O gerçek şoke etti! 'Arap Celal' karakteriyle Yeşilçam'a damga vurmuştu! Meğerse...

Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat, yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Kemal Sunal'ın Gerzek Şaban filminde de rol aran Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli? Yeşilçam'ın sevilen ismi Celal Yonat namı değer Arap Celal, 1922 senesinde Sivas'ta dünyaya geldi. İlköğrenimini tamamladıktan sonra çalışma hayatına yöneldi. Ünlü tiyatro oyuncusu Burhaneddin Tepsi'nin kurmuş olduğu tiyatro topluluğunda çalıştı.

.

29.04.2020 22:26 - Son Güncelleme: 29.04.2020 22:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





