Serenay Sarıkaya sınır tanımadı mavi bikinisiyle çalıların arasından paylaştı ortalık birbirine girdi! Kimse bakmadan geçmiyor
Son yılların en popüler isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gerekse yaşadığı aşklarla magazin gündeminde kendisine yer bulmaya devam ediyor. Son olarak adı Haldun Demirhisar'la anılan 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı. Bir dergiye mavi bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğraflar kısa sürede olay yarattı.
9,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan, yeşilliklerin içinde mavi bikinisiyle verdiği pozları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Sarıkaya'nın mavi kalp emojisi koyarak paylaştığı fotoğraflara kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı. Fiziğine dikkat eden Sarıkaya'nın kusursuz görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.