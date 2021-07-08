Serenay Sarıkaya sınır tanımadı mavi bikinisiyle çalıların arasından paylaştı ortalık birbirine girdi! Kimse bakmadan geçmiyor

Son yılların en popüler isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gerekse yaşadığı aşklarla magazin gündeminde kendisine yer bulmaya devam ediyor. Son olarak adı Haldun Demirhisar'la anılan 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı. Bir dergiye mavi bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğraflar kısa sürede olay yarattı.

08.07.2021 17:12 - Son Güncelleme: 08.07.2021 18:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





