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Serenay Sarıkaya sınır tanımadı mavi bikinisiyle çalıların arasından paylaştı ortalık birbirine girdi! Kimse bakmadan geçmiyor

Son yılların en popüler isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gerekse yaşadığı aşklarla magazin gündeminde kendisine yer bulmaya devam ediyor. Son olarak adı Haldun Demirhisar'la anılan 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı. Bir dergiye mavi bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğraflar kısa sürede olay yarattı.

08.07.2021 17:12 - Son Güncelleme: 08.07.2021 18:03
Serenay Sarıkaya sınır tanımadı mavi bikinisiyle çalıların arasından paylaştı ortalık birbirine girdi! Kimse bakmadan geçmiyor

Gerek özel hayatı gerekse de tatil pozlarıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, kusursuz fiziğiyle yine adından söz ettirdi. Oyuncu bu sefer de peş peşe mavi bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Serenay Sarıkaya sınır tanımadı mavi bikinisiyle çalıların arasından paylaştı ortalık birbirine girdi! Kimse bakmadan geçmiyor

POZLARIYLA BÜYÜLÜYOR

29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, Elle dergisine poz vermek için kamera karşısına geçti.

Serenay Sarıkaya sınır tanımadı mavi bikinisiyle çalıların arasından paylaştı ortalık birbirine girdi! Kimse bakmadan geçmiyor

9,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan, yeşilliklerin içinde mavi bikinisiyle verdiği pozları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Sarıkaya'nın mavi kalp emojisi koyarak paylaştığı fotoğraflara kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı. Fiziğine dikkat eden Sarıkaya'nın kusursuz görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.

Serenay Sarıkaya sınır tanımadı mavi bikinisiyle çalıların arasından paylaştı ortalık birbirine girdi! Kimse bakmadan geçmiyor

İŞTE O KARELER

Serenay Sarıkaya dergiye verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili merak edilen soruları da yanıtlamış ve "Arkadaşların neden senden yaşça büyük? sorusuna şu cevabı vermişti:

Serenay Sarıkaya sınır tanımadı mavi bikinisiyle çalıların arasından paylaştı ortalık birbirine girdi! Kimse bakmadan geçmiyor

"Öğrenmeye meraklı olduğumdan. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz, enerjili insanlara çekiliyorum."