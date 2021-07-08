Arzum Onan annesini paylaştı güzelliğinin kaynağı tescillendi! Arzum Onan'dan bile daha güzel...
Ünlü oyuncu ve heykeltıraş Arzum Onan, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 20 yaşındayken kazandığı Miss Turkey ile hayatlarımıza giren Arzum Onan şimdilerde ekranlardan uzak. 1996 yılında Mehmet Aslantuğ'yla hayatını birleştiren Arzum Onan şimdilerde heykeltraşlık yapıyor. Aynı zamanda pek çok markanın reklam yüzü olan Arzum Onan, son paylaşımla yine kendinden söz ettirmeyi başardı. Takipçileri ünlü oyuncuya 'Güzelliğini ondan almış' yorumlarında bulundu. İşte merak edenler için Arzum Onan'ın ve annesi Serap Onan…
08.07.2021 16:54
- Son Güncelleme: 08.07.2021 16:54
Arzum Onan, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Son olarak, annesinin gençlik yıllarından paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı.
Arzum Onan, 1993 yılında henüz 20 yaşındayken "Miss Turkey"i kazanmasıyla tanındı. Hemen ardından "Miss Europe" yarışmasında da üçüncü olan Arzum Onan, bir süredir yaptığı mankenliğe yeni bir iş de ekledi.
Oyunculuk yapmaya başlayan ünlü isim, o yılların en popüler dizilerinden "Sıcak Saatler"le muazzam bir popülerliğe kavuştu.
En önemlisi, hayatının aşkı Mehmet Aslantuğ'la da orada tanıştı. 1996 yılında evlenen çift, o günden bu yana sanat dünyasının örnek gösterilen ve gıpta edilen bir çifti olarak hayatlarını sürdürüyor.
Mehmet Aslantuğ centilmenliği ve birikimiyle, Arzum Onan da olağanüstü zarafeti, hiç yaşlanmaması ve açtığı heykel sergileriyle konuşuluyor.