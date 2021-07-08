Arzum Onan annesini paylaştı güzelliğinin kaynağı tescillendi! Arzum Onan'dan bile daha güzel...

Ünlü oyuncu ve heykeltıraş Arzum Onan, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 20 yaşındayken kazandığı Miss Turkey ile hayatlarımıza giren Arzum Onan şimdilerde ekranlardan uzak. 1996 yılında Mehmet Aslantuğ'yla hayatını birleştiren Arzum Onan şimdilerde heykeltraşlık yapıyor. Aynı zamanda pek çok markanın reklam yüzü olan Arzum Onan, son paylaşımla yine kendinden söz ettirmeyi başardı. Takipçileri ünlü oyuncuya 'Güzelliğini ondan almış' yorumlarında bulundu. İşte merak edenler için Arzum Onan'ın ve annesi Serap Onan…

08.07.2021 16:54 - Son Güncelleme: 08.07.2021 16:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





