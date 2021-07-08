Final kararı alan Menajerimi Ara'nın Dicle'siyle ilgili şaşırtan gerçek! Bakın ilk serüveni nasıl başlamış

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin final kararı alması izleyicilerini üzdü. Ahsen Eroğlu ise dizide canlandırdığı Dicle karakteriyle büyük beğeni topladı. Projenin sıkı takipçilerinin en sevdiği isimlerden olan Ahsen Eroğlu Menajerimi Ara dizisindeki sempatik tavırlarıyla herkes tarafından seviliyor. Dizideki performansı dillere destan olan güzel oyuncu bir dönem heyecanla izlenen tarihi bir dizide önemli bir karaktere de hayat vermiş. Ahsen Eroğlu 2016-2017 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Beren Saat, Ekin Koç, Metin Akdülger ve Nurgül Yeşilçay gibi ünlü isimlerin rol aldığı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Meleki karakterini canlandırmıştı.

08.07.2021 18:27 - Son Güncelleme: 08.07.2021 18:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





