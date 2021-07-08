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Final kararı alan Menajerimi Ara'nın Dicle'siyle ilgili şaşırtan gerçek! Bakın ilk serüveni nasıl başlamış

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin final kararı alması izleyicilerini üzdü. Ahsen Eroğlu ise dizide canlandırdığı Dicle karakteriyle büyük beğeni topladı. Projenin sıkı takipçilerinin en sevdiği isimlerden olan Ahsen Eroğlu Menajerimi Ara dizisindeki sempatik tavırlarıyla herkes tarafından seviliyor. Dizideki performansı dillere destan olan güzel oyuncu bir dönem heyecanla izlenen tarihi bir dizide önemli bir karaktere de hayat vermiş. Ahsen Eroğlu 2016-2017 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Beren Saat, Ekin Koç, Metin Akdülger ve Nurgül Yeşilçay gibi ünlü isimlerin rol aldığı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Meleki karakterini canlandırmıştı.

08.07.2021 18:27 - Son Güncelleme: 08.07.2021 18:27
Final kararı alan Menajerimi Ara'nın Dicle'siyle ilgili şaşırtan gerçek! Bakın ilk serüveni nasıl başlamış

Final kararı alan Menajerimi Ara'nın Dicle'siyle ilgili şaşırtan gerçek! Bakın ilk serüveni nasıl başlamış. Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakteriyle kısa sürede büyük beğeni toplayan Ahsen Eroğlu'nun bir döneme damgasını vuran o popüler tarihi dizide oynadığı ortaya çıktı. Ahsen Eroğlu, Star TV ekranlarında yayınlanan ve Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun özellikle geçmişte oynadığı diziler dikkat çekti. Ahsen Eroğlu 2016 yılında yardımcı karakter olarak rol aldığı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Meleki karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Güzel oyuncu ilk sezonun son bölümünde dizinin kadrosundan ayrılmıştı.

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Final kararı alan Menajerimi Ara'nın Dicle'siyle ilgili şaşırtan gerçek! Bakın ilk serüveni nasıl başlamış

Ahsen Eroğlu, Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakteriyle büyük beğeni kazandı.

Final kararı alan Menajerimi Ara'nın Dicle'siyle ilgili şaşırtan gerçek! Bakın ilk serüveni nasıl başlamış

Güzel oyuncu bir dönem heyecanla izlenen tarihi bir dizide önemli bir karaktere de hayat vermiş.

Final kararı alan Menajerimi Ara'nın Dicle'siyle ilgili şaşırtan gerçek! Bakın ilk serüveni nasıl başlamış

Ahsen Eroğlu 2016-2017 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Beren Saat, Ekin Koç, Metin Akdülger ve Nurgül Yeşilçay gibi ünlü isimlerin rol aldığı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Meleki karakterini canlandırmıştı.

Final kararı alan Menajerimi Ara'nın Dicle'siyle ilgili şaşırtan gerçek! Bakın ilk serüveni nasıl başlamış

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da doğan Ahsen Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunu bitirmiştir.