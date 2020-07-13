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Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'dan bikinili paylaşım! 'Fotoğrafçıma aşığım'

Zalim İstanbul dizisi ile son olarak ekranlarda gördüğümüz oyuncu Deniz Uğur, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Çocukları ile denizin ve güneşin tadını çıkaran Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, bikinili fotoğrafını, 'Fotoğrafçıma aşığım' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. 2007 yılında Reha Mutar ile dünyaevine giren Uğur, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizlerini kucağına aldı. Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz şimdi 10 yaşında. İşte Poyraz Muhtar'ın objektifinden Deniz Uğur...

13.07.2020 12:46 - Son Güncelleme: 13.07.2020 12:52
Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'dan bikinili paylaşım! 'Fotoğrafçıma aşığım'

Son olarak Zalim İstanbul dizisinde Şeher karakteri ile karşımıza çıkan Deniz Uğur, Instagram'dan bikinili fotoğrafını paylaştı. Reha Muhtar'dan dünyaya gelen ikizlerden Poyraz'ın çektiği kareyi 'Fotoğrafçıma aşığım' notuyla paylaşan Deniz Uğur'a beğeni yağdı.

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Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'dan bikinili paylaşım! 'Fotoğrafçıma aşığım'

48 yaşındaki Deniz Uğur'un bu paylaşımının ardından ikizleri merak edildi. İşte Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın ikizleri başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'dan bikinili paylaşım! 'Fotoğrafçıma aşığım'

GAMZE ÖZÇELİK VE UĞUR PEKTAŞ'IN OĞLU

Murathan

Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'dan bikinili paylaşım! 'Fotoğrafçıma aşığım'
Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'dan bikinili paylaşım! 'Fotoğrafçıma aşığım'
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