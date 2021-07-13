Serenay Sarıkaya muradına erdi! Aşkta yüzü gülmeyen Serenay'ın hayali yıllar sonra gerçek oldu
Serenay Sarıkaya muradına erdi! Aşkta yüzü gülmeyen Serenay'ın hayali yıllar sonra gerçek oldu. Pandemi nedeni ile bir süredir ekranlardan uzak kalan 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, 2017 yılında rol aldığı dizinin çekimlerinin yoğunluğu nedeniyle kaçırdığı sınava bu kez girmeyi başardı. Şimdi okullu olan Serenay'ın yeni hedefi bakın ne...
13.07.2021 16:35
- Son Güncelleme: 13.07.2021 16:37
SERENAY MURADINA ERDİ!
Aşkta yüzü gülmeyen Serenay'ın hayali yıllar sonra gerçek oldu. Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren 29 yaşındaki yıldız, şimdilerde yeniden okullu olmaya hazırlanıyor.
SANAT TARİHİ OKUYACAK
2017'de çekimlerinin yoğunluğu nedeniyle üniversite giriş sınavını kaçıran Serenay Sarıkaya, dört yıl aradan sonra amacına ulaştı.
Posta'nın habere göre; güzel oyuncu, 26-27 Haziran tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu kez girmeyi başardı.
Sanat tarihi okumak isteyen ünlü oyuncu, "Türkiye'de de, yurtdışında da okuyabilirim" ifadelerini kullandı. Sınav sonuçları ağustos ayında açıklanacak.