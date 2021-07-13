Serenay Sarıkaya muradına erdi! Aşkta yüzü gülmeyen Serenay'ın hayali yıllar sonra gerçek oldu

Serenay Sarıkaya muradına erdi! Aşkta yüzü gülmeyen Serenay'ın hayali yıllar sonra gerçek oldu. Pandemi nedeni ile bir süredir ekranlardan uzak kalan 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, 2017 yılında rol aldığı dizinin çekimlerinin yoğunluğu nedeniyle kaçırdığı sınava bu kez girmeyi başardı. Şimdi okullu olan Serenay'ın yeni hedefi bakın ne...

13.07.2021 16:35 - Son Güncelleme: 13.07.2021 16:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





