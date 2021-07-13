Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın büyük sırrı ifşa oldu en çok merak edilen şeydi! Mehmet Şef'in sol elinin parmakları...
Masterchef adlı yarışma programının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya agresif tarzı ile çok konuşuluyor. Yaptığı yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan MasterChef'in Mehmet Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu.Survivor Türkiye 2021'in hemen ardından başlayan MasterChef'in yeni sezonu ünlü jüri üyelerini bir kez daha öne çıkardı. MasterChef'in en çok merak edileni Mehmet Şef hakkında ortaya çıkan o gerçek ise herkesin yüreğini paramparça etti…
13.07.2021 16:22
- Son Güncelleme: 13.07.2021 16:22
Dört sezondur art arda yayınlanmaya devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının jüri üyeliklerini ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu üstlendi. Bu isimlerden biri ise ortaya çıkan o gerçek ile hayranlarının o merakına son verdi.
Masterchef Türkiye'nin en çok konuşulan fenomen şefi Mehmet Yalçınkaya'nın neden sol eli hep cebinde merak ettiniz mi? Aslen Bolulu olan dünyaca ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı bir hikayesi var.
Yarışmayı daha ilk sezondan beri dikkatli izleyenler büyük ihtimalle bunu çok önceden farketti.
Yarışmanın dışında Şef Mahmet Yalçınkaya'nın Instagram hesabında da sol eli hep cebinde ya da kadrajın dışında. Yani Mehmet Şef'in iki elinin de göründüğü bir fotoğrafı görmek neredeyse imkansız.
Mutfaktaki namı ülke sınırları aşan dünyaca ünlü şefin aslında çok acı bir hikayesi var. Meğer Mehmet Şef sol elinin 3 parmağını kıyma makinesine kaptırmış.