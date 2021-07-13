Heidi Klum yatak odası itirafıyla ağızları açık bıraktı! Cinsel hayatını ifşa eden dünyaca ünlü modelden şok sözler!

HEMCİNSLERİNE TAVSİYEDE BULUNDU

Klum, "Böyle zamanlarda çocuklarım bana 'Anne gerçekten mi?' diye soruyor. Ben de onlara "Evet gerçekten. Bu benim, kendi bildiğimi yapıyorum, siz de kendi bildiğinizi' diye yanıt veriyorum" ifadelerini kullandı.