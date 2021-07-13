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Heidi Klum yatak odası itirafıyla ağızları açık bıraktı! Cinsel hayatını ifşa eden dünyaca ünlü modelden şok sözler!

Heidi Klum yatak odası itirafıyla ağızları açık bıraktı! Cinsel hayatını ifşa eden Alman model ve oyuncu Klum öyle şeyler söyledi ki hayranları büyük şok yaşadı. Yatak odasında çok çılgın olduğunu belirten 48 yaşındaki Heidi Klum, hemcinsleri ve meslektaşlarına da tavsiyede bulunarak, "Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın" dedi. İşte gündeme bomba gibi düşen Heidi Klum'un yatak odası itirafı...

13.07.2021 17:16 - Son Güncelleme: 13.07.2021 17:23
Heidi Klum yatak odası itirafıyla ağızları açık bıraktı! Cinsel hayatını ifşa eden dünyaca ünlü modelden şok sözler!

Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, güzelliğinin yanı sıra açıklamalarıyla da hayranları tarafından konuşulmaya devam ediyor. Klum'un yeni röportajında yatak odasına ilişkin verdiği sırlar, ağızları açık bıraktı. Yatakta çılgın olduğunu aktaran Klum, partnerini bulutların üzerine çıkarmayı da sevdiğini söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Heidi Klum yatak odası itirafıyla ağızları açık bıraktı! Cinsel hayatını ifşa eden dünyaca ünlü modelden şok sözler!

"VAHŞİ VE ÇILGINSAN AÇIĞA ÇIKARMALISIN"

Kendisinden 16 yaş küçük müzisyen Tom Kaulitz ile evli olan 48 yaşındaki Heidi Klum, 'yatak odası' itirafıyla gündem oldu.Alman model, "Bazı insanlar yatakta daha deneyimli, bazıları ise daha sıkıcıdır.

Heidi Klum yatak odası itirafıyla ağızları açık bıraktı! Cinsel hayatını ifşa eden dünyaca ünlü modelden şok sözler!

"ÇOCUKLARIM BAZI POZLARIMI ÇOK AÇIK BULUYOR"

Klum, çocuklarının bazı pozlarını çok açık bulduklarını ve kendisini bu konuda sert şekilde uyardığını söyledi. Ünlü manken, bedeni konusunda çocuklarından daha açık fikirli olduğunu belirtti. Heidi Klum, bir Alman olduğunu ve giysilerin çoğunu giymeme eğilimi taşıdığını söyledi.

Heidi Klum yatak odası itirafıyla ağızları açık bıraktı! Cinsel hayatını ifşa eden dünyaca ünlü modelden şok sözler!

HEMCİNSLERİNE TAVSİYEDE BULUNDU

Klum, "Böyle zamanlarda çocuklarım bana 'Anne gerçekten mi?' diye soruyor. Ben de onlara "Evet gerçekten. Bu benim, kendi bildiğimi yapıyorum, siz de kendi bildiğinizi' diye yanıt veriyorum" ifadelerini kullandı.

Heidi Klum yatak odası itirafıyla ağızları açık bıraktı! Cinsel hayatını ifşa eden dünyaca ünlü modelden şok sözler!

Heidi Klum, meslektaşlarına ve hemcinslerine de seslenerek, "Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Eğer sosyal medya bunu sizin için zorlaştırıyorsa oradan da biraz uzak durun" tavsiyesinde bulundu.

Heidi Klum yatak odası itirafıyla ağızları açık bıraktı! Cinsel hayatını ifşa eden dünyaca ünlü modelden şok sözler!

Heidi Klum, meslektaşlarına ve hemcinslerine de seslenerek, "Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Eğer sosyal medya bunu sizin için zorlaştırıyorsa oradan da biraz uzak durun" tavsiyesinde bulundu.