Heidi Klum yatak odası itirafıyla ağızları açık bıraktı! Cinsel hayatını ifşa eden dünyaca ünlü modelden şok sözler!
Heidi Klum yatak odası itirafıyla ağızları açık bıraktı! Cinsel hayatını ifşa eden Alman model ve oyuncu Klum öyle şeyler söyledi ki hayranları büyük şok yaşadı. Yatak odasında çok çılgın olduğunu belirten 48 yaşındaki Heidi Klum, hemcinsleri ve meslektaşlarına da tavsiyede bulunarak, "Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın" dedi. İşte gündeme bomba gibi düşen Heidi Klum'un yatak odası itirafı...
Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, güzelliğinin yanı sıra açıklamalarıyla da hayranları tarafından konuşulmaya devam ediyor. Klum'un yeni röportajında yatak odasına ilişkin verdiği sırlar, ağızları açık bıraktı. Yatakta çılgın olduğunu aktaran Klum, partnerini bulutların üzerine çıkarmayı da sevdiğini söyledi.
"ÇOCUKLARIM BAZI POZLARIMI ÇOK AÇIK BULUYOR"
Klum, çocuklarının bazı pozlarını çok açık bulduklarını ve kendisini bu konuda sert şekilde uyardığını söyledi. Ünlü manken, bedeni konusunda çocuklarından daha açık fikirli olduğunu belirtti. Heidi Klum, bir Alman olduğunu ve giysilerin çoğunu giymeme eğilimi taşıdığını söyledi.