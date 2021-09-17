Serenay Sarıkaya mini şortunun altına deri çizmelerini çekti! Araç içinde verdiği pozla ortalığı yaktı kavurdu
Serenay Sarıkaya mini şortunun altına deri çizmelerini çekti! Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündem olan Serenay Sarıkaya, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Başrolünü Burak Deniz ile paylaşacağı Şahmeran dizisi için Adana'ya giden ve burada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sarıkaya, son olarak kovboy tarzıyla beğeni topladı. Siyah mini şortunun altına giydiği deri çizmeleriyle objektif karşısına geçen Sarıkaya, araç içinde verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Kovboy şapkasıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu, iddialı pozuyla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyaya damga vuran o pozu...
17.09.2021 18:48
- Son Güncelleme: 17.09.2021 19:38
Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.
Burak Deniz ile paylaşacağı Şahmeran dizisi için Adana'ya giden ve burada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sarıkaya, son olarak kovboy tarzıyla beğeni topladı.
Serenay Sarıkaya için "Tartışmasız Türkiye'nin en güzel kadını", "Bayıldım, şahanesin", "En güzel kovboy" yorumları yapıldı.