Gökhan Gencebay ile Seda Han Özmen evlendi! Orhan Gencebay’ın oyuncu oğlunu ilk kez görenler şaştı kaldı meğer baba-oğul...

Sanatçı Orhan Gencebay ve Sevim Emre'nin oğlu Gökhan Gencebay, dün akşam 5 yıldır birlikte olduğu Seda Han Özmen ile dünyaevine girdi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğün törenine sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.