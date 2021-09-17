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Haberler Magazin Gökhan Gencebay ile Seda Han Özmen evlendi! Orhan Gencebay'ın oyuncu oğlunu ilk kez görenler şaştı kaldı meğer baba-oğul...

Gökhan Gencebay ile Seda Han Özmen evlendi! Orhan Gencebay'ın oyuncu oğlunu ilk kez görenler şaştı kaldı meğer baba-oğul...

Gökhan Gencebay ile Seda Han Özmen evlendi! Sanatçı Orhan Gencebay ve Sevim Emre'nin oğlu Gökhan Gencebay, dün akşam 5 yıldır birlikte olduğu Seda Han Özmen ile dünyaevine girdi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğüne sanat dünyasından çok sayıda isim katılırken düğünden kareler kısa sürede sosyal medyaya düştü. Orhan Gencebay'ın oyuncu oğlunu ilk kez gören sosyal medya kullanıcıları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte detaylar...

17.09.2021 18:18 - Son Güncelleme: 17.09.2021 18:27
Gökhan Gencebay ile Seda Han Özmen evlendi! Orhan Gencebay’ın oyuncu oğlunu ilk kez görenler şaştı kaldı meğer baba-oğul...

Sanatçı Orhan Gencebay ve Sevim Emre'nin oğlu Gökhan Gencebay, dün akşam 5 yıldır birlikte olduğu Seda Han Özmen ile dünyaevine girdi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğün törenine sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

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Gökhan Gencebay ile Seda Han Özmen evlendi! Orhan Gencebay’ın oyuncu oğlunu ilk kez görenler şaştı kaldı meğer baba-oğul...

Davetliler, düğün töreninden kareleri sosyal medya hesaplarında paylaşmayı da ihmal etmedi. Orhan Gencebay'ın oyuncu oğlunu ilk kez gören sosyal medya kullanıcıları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gökhan Gencebay ile Seda Han Özmen evlendi! Orhan Gencebay’ın oyuncu oğlunu ilk kez görenler şaştı kaldı meğer baba-oğul...

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Gökhan Gencebay ile Seda Han Özmen evlendi! Orhan Gencebay’ın oyuncu oğlunu ilk kez görenler şaştı kaldı meğer baba-oğul...

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Gökhan Gencebay ile Seda Han Özmen evlendi! Orhan Gencebay’ın oyuncu oğlunu ilk kez görenler şaştı kaldı meğer baba-oğul...

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