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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ hakkında akıllara zarar iddia: "Başak Dizer kucağına bebeğini aldı seti bastı" Olay ki ne olay

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ hakkında akıllara zarar iddia: "Başak Dizer kucağına bebeğini aldı seti bastı" Olay ki ne olay

Tolgahan Sayışman, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Muzaffer Yıldırım, Cem Yılmaz, Haldun Demirhisar, Umut Evirgen derken Serenay Sarıkaya'nın son olarak gönlünü Şahmaran dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz'e kaptırdığı iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde. Bir yandan ikili aşk iddialarını redderken bir yandan da yeni dizileri için reklam aşkı iddiaları dönüyordu. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Aile dizisinin çekimlerine başladı. Önceki gün setten ilk fotoğraflar sosyal medyaya sızarken, Bilal Özcan'dan bomba bir iddia geldi. İşte detaylar...

04.01.2023 13:53 - Son Güncelleme: 04.01.2023 13:53
Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ hakkında akıllara zarar iddia: Başak Dizer kucağına bebeğini aldı seti bastı Olay ki ne olay

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olacağı Aile dizisi için çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

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Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ hakkında akıllara zarar iddia: Başak Dizer kucağına bebeğini aldı seti bastı Olay ki ne olay

Daha Tatlıtuğ'un partneri olacak isim için hummalı bir arayış söz konusuydu.

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ hakkında akıllara zarar iddia: Başak Dizer kucağına bebeğini aldı seti bastı Olay ki ne olay

Tam Özge Özpirinçci ile anlaşıldı derken olaylar karışmış ve ikinci başrol Serenay Sarıkaya olmuştu.

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ hakkında akıllara zarar iddia: Başak Dizer kucağına bebeğini aldı seti bastı Olay ki ne olay

Aile dizisinin çekimlerine başlandı.

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ hakkında akıllara zarar iddia: Başak Dizer kucağına bebeğini aldı seti bastı Olay ki ne olay

Setten ilk fotoğraflar sosyal medyaya sızdı bile.

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