Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'dan kötü haber gelmişti... Her şey normale döndü dönmesine ama o gerçek şaşkına çevirdi: "Evden koşarak..."
Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'dan kötü haber gelmişti... Her şey normale döndü dönmesine ama o gerçek şaşkına çevirdi. 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, Instagram'dan paylaştığı haberle geçtiğimiz günlerde dikkat çekmişti. Bu kez de eşinin paylaşımına yorum yapan Yağmur Atacan Instagram'ın hikaye bölümünden takipçilerine yazdığı notla gündeme geldi.
"EVDEN KOŞARAK..."
Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'dan kötü haber gelmişti... Her şey normale döndü dönmesine ama o gerçek şaşkına çevirdi.
Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki 9 yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı.
Oyuncu Yağmur Atacan'la yaptığı evlilik, aralarındaki yaş farkı yüzünden hep magazin haberlerine konu oldu. Gelen çirkin yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çeken ve olumsuz yorumları artık umursamadığını ifade eden Pınar Altuğ, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.
Su adında bir kızları olan çift paylaşımlarıyla dikkat çekti. Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'ın Covid 19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Pınar Altuğ'un Instagram'daki açıklamasının ardından Yağmur Atacan'ın da Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.