Çağla Şıkel'in Enis Arıkan'la sarmaş dolaş pozu olay! İbrahim Tatlıses ile Dua Lipa'ya bomba gönderme: "Sırtına da yaptırmazsın..."

Eve gidince altınları sayacağını söyleyen Arıkan, "Gerçek mi dimi bunlar" derken yakın arkadaşı Ezgi Mola da altını ısırarak sahte olup olmadığını kontrol etti. Arıkan, partinin ilerleyen dakikalarında başta Camdaki Kız ekibi olmak üzerine Çağla Şıkel, Ezgi Mola, Aslı Kızmaz gibi birçok ünlü isimle eğlendi.