Çağla Şıkel'in Enis Arıkan'la sarmaş dolaş pozu olay! İbrahim Tatlıses ile Dua Lipa'ya bomba gönderme: "Sırtına da yaptırmazsın..."
Çağla Şıkel'in Enis Arıkan'la sarmaş dolaş pozu olay! İbrahim Tatlıses ile Dua Lipa'ya bomba gönderme geldi, Enis Arıkan'ın doğum gününe giden Çağla Şıkel'in Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan, yaş gününü yakın arkadaşlarıyla kutladı. Kına gecesi tadında geçen doğum günü partisinde Arıkan'a takılan altınlar dikkat çekti. Ardından Enis Arıkan'ın Çağla Şıkel'in paylaşımına yaptığı yorum sosyal medyada, 'İbrahim Tatlıses - Dua Lipa olayına gönderme' olarak yorumlandı. İşte detaylar...
"SIRTINA DA YAPTIRMAZSIN..."
Çağla Şıkel'in Enis Arıkan'la sarmaş dolaş pozu olay! O kare İbrahim Tatlıses ile Dua Lipa'ya gönderme olarak yorumlandı.
'Camdaki Kız' dizisinde Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan 40. yaşına bastı. Arkadaşları da Arıkan'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
Doğum gününde hediyeleri kabul eden Enis Arıkan'a en dikkat çeken hediye ise Camdaki Kız oyuncularından geldi. Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut, Tamer Yiğit, Tuğrul Tülek, Hamza Yazıcı ve Feri Baycu Güler'in katıldığı partide oyuncular Arıkan'a beyaz kurdeleye taktıkları onlarca altın hediye etti.
Eve gidince altınları sayacağını söyleyen Arıkan, "Gerçek mi dimi bunlar" derken yakın arkadaşı Ezgi Mola da altını ısırarak sahte olup olmadığını kontrol etti. Arıkan, partinin ilerleyen dakikalarında başta Camdaki Kız ekibi olmak üzerine Çağla Şıkel, Ezgi Mola, Aslı Kızmaz gibi birçok ünlü isimle eğlendi.