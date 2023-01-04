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Haberler Magazin Çağla Şıkel'in Enis Arıkan'la sarmaş dolaş pozu olay! İbrahim Tatlıses ile Dua Lipa'ya bomba gönderme: "Sırtına da yaptırmazsın..."

Çağla Şıkel'in Enis Arıkan'la sarmaş dolaş pozu olay! İbrahim Tatlıses ile Dua Lipa'ya bomba gönderme: "Sırtına da yaptırmazsın..."

Çağla Şıkel'in Enis Arıkan'la sarmaş dolaş pozu olay! İbrahim Tatlıses ile Dua Lipa'ya bomba gönderme geldi, Enis Arıkan'ın doğum gününe giden Çağla Şıkel'in Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan, yaş gününü yakın arkadaşlarıyla kutladı. Kına gecesi tadında geçen doğum günü partisinde Arıkan'a takılan altınlar dikkat çekti. Ardından Enis Arıkan'ın Çağla Şıkel'in paylaşımına yaptığı yorum sosyal medyada, 'İbrahim Tatlıses - Dua Lipa olayına gönderme' olarak yorumlandı. İşte detaylar...

04.01.2023 13:47 - Son Güncelleme: 04.01.2023 13:49
Çağla Şıkel’in Enis Arıkan’la sarmaş dolaş pozu olay! İbrahim Tatlıses ile Dua Lipa’ya bomba gönderme: Sırtına da yaptırmazsın...

"SIRTINA DA YAPTIRMAZSIN..."

Çağla Şıkel'in Enis Arıkan'la sarmaş dolaş pozu olay! O kare İbrahim Tatlıses ile Dua Lipa'ya gönderme olarak yorumlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağla Şıkel’in Enis Arıkan’la sarmaş dolaş pozu olay! İbrahim Tatlıses ile Dua Lipa’ya bomba gönderme: Sırtına da yaptırmazsın...

'Camdaki Kız' dizisinde Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan 40. yaşına bastı. Arkadaşları da Arıkan'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Çağla Şıkel’in Enis Arıkan’la sarmaş dolaş pozu olay! İbrahim Tatlıses ile Dua Lipa’ya bomba gönderme: Sırtına da yaptırmazsın...

ALTINLAR HAVADA UÇUŞTU

Sosyal medya hesabından yaptığı nazar temalı paylaşımlarla herkesi güldüren Arıkan'ın pastası da dikkatler kaçmadı. Arıkan için nazar boncuklu özel bir pasta yaptırıldı.

Çağla Şıkel’in Enis Arıkan’la sarmaş dolaş pozu olay! İbrahim Tatlıses ile Dua Lipa’ya bomba gönderme: Sırtına da yaptırmazsın...

Doğum gününde hediyeleri kabul eden Enis Arıkan'a en dikkat çeken hediye ise Camdaki Kız oyuncularından geldi. Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut, Tamer Yiğit, Tuğrul Tülek, Hamza Yazıcı ve Feri Baycu Güler'in katıldığı partide oyuncular Arıkan'a beyaz kurdeleye taktıkları onlarca altın hediye etti.

Çağla Şıkel’in Enis Arıkan’la sarmaş dolaş pozu olay! İbrahim Tatlıses ile Dua Lipa’ya bomba gönderme: Sırtına da yaptırmazsın...

Eve gidince altınları sayacağını söyleyen Arıkan, "Gerçek mi dimi bunlar" derken yakın arkadaşı Ezgi Mola da altını ısırarak sahte olup olmadığını kontrol etti. Arıkan, partinin ilerleyen dakikalarında başta Camdaki Kız ekibi olmak üzerine Çağla Şıkel, Ezgi Mola, Aslı Kızmaz gibi birçok ünlü isimle eğlendi.

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