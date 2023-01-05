Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ hakkında flaş iddia: "Başak Dizer kucağına bebeğini aldığı gibi seti bastı" Olay ki ne olay

Tolgahan Sayışman, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Muzaffer Yıldırım, Cem Yılmaz, Haldun Demirhisar, Umut Evirgen derken Serenay Sarıkaya'nın son olarak gönlünü Şahmaran dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz'e kaptırdığı iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde. Bir yandan ikili aşk iddialarını redderken bir yandan da yeni dizileri için reklam aşkı iddiaları dönüyordu. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Aile dizisinin çekimlerine başladı. Önceki gün setten ilk fotoğraflar sosyal medyaya sızarken, Bilal Özcan'dan bomba bir iddia geldi. İşte detaylar...