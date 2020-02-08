Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı belgelendi! Atina'da resmen kanıtlandı
Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli ile aşk magazin gündemini günlerce meşgul etmişti. Ayrılıkları da öyle oldu. Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ayrılık haberi bomba etkisi yaratmış, ayrılığın sebebinin Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmişti. Diğer bir iddia ise Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'yı tanıştıran kişinin Ozan Güven olduğuydu. Ne Serenay Sarıkaya'dan ne de Cem Yılmaz'dan aşk iddialarına bir yanıt gelmemiş ve 'Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya sevgili mi?' sorusu yanıtsız kalmıştı. Cem Yılmaz'ın katıldığı bir programda yaptığı itiraf ise günlerce konuşulmuştu. Tüm bunların ardından Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilk kez yakalandı, aşk belgelendi. İşte Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın Atina tatili...
08.02.2020 09:35
- Son Güncelleme: 08.02.2020 09:46
Defne Samyeli ile 1,5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Cem Yılmaz'ın adı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile anılmaya başladı. Hatta Samyeli ve Yılmaz çiftinin ayrılık nedeni olarak Serenay Sarıkaya gösterildi. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile aşk iddialarını yalanlasa da ikili, objektiflerden kaçamadı.
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