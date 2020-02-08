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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı belgelendi! Atina'da resmen kanıtlandı

Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli ile aşk magazin gündemini günlerce meşgul etmişti. Ayrılıkları da öyle oldu. Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ayrılık haberi bomba etkisi yaratmış, ayrılığın sebebinin Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmişti. Diğer bir iddia ise Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'yı tanıştıran kişinin Ozan Güven olduğuydu. Ne Serenay Sarıkaya'dan ne de Cem Yılmaz'dan aşk iddialarına bir yanıt gelmemiş ve 'Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya sevgili mi?' sorusu yanıtsız kalmıştı. Cem Yılmaz'ın katıldığı bir programda yaptığı itiraf ise günlerce konuşulmuştu. Tüm bunların ardından Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilk kez yakalandı, aşk belgelendi. İşte Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın Atina tatili...

08.02.2020 09:35 - Son Güncelleme: 08.02.2020 09:46
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı belgelendi! Atina'da resmen kanıtlandı

Sevgili oldukları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilk kez yakalandı.

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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı belgelendi! Atina'da resmen kanıtlandı

Defne Samyeli ile 1,5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Cem Yılmaz'ın adı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile anılmaya başladı. Hatta Samyeli ve Yılmaz çiftinin ayrılık nedeni olarak Serenay Sarıkaya gösterildi. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile aşk iddialarını yalanlasa da ikili, objektiflerden kaçamadı.

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı belgelendi! Atina'da resmen kanıtlandı

Dolu dizgin aşk yaşadıkları iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Atina sokaklarında yakalandılar. Baş başa tatile çıkan ikilinin aşk iddiaları da Atina'da doğrulanmış oldu.

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı belgelendi! Atina'da resmen kanıtlandı

İŞTE AŞKIN KANITI

Geçtiğimiz günlerde de Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Alice Müzikali'nin 50. gösterimi için verilen davete Cem Yılmaz da gelmişti.

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı belgelendi! Atina'da resmen kanıtlandı

Davette çekilen bir fotoğraf ile Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, ilk defa aynı karede yer almış, Alice Müzikali'nin 50. oyununda neden Cem Yılmaz'ın orada olduğu herkes tarafından konuşulmuştu.

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