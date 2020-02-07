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YouTube kanalı açan Şeyma Subaşı’dan şok Acun Ilıcalı açıklaması: Bilmediğiniz çok şey var

Her açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine gelmeyi başaran Şeyma Subaşı, YouTube'da yayınladığı son videosuyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan Kasım 2018'de boşanan Şeyma Subaşı, her paylaşımı ve açıklamasıyla adından söz ettiriyor. Şimdilerde İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Subaşı, biten evliliğiyle ilgili şaşırtan itiraflar yapmaya devam etmekten çekinmiyor. Acun Ilıcalı ile tanışması hakkında konuşan Subaşı, "Bilmediğiniz çok şey var" diyerek kafa karıştırdı. Subaşı'nın eski eşi Aun Ilıcalı hakkında açıklamalarda bulunması şoke etti.

07.02.2020 17:44 - Son Güncelleme: 07.02.2020 17:44
YouTube kanalı açan Şeyma Subaşı’dan şok Acun Ilıcalı açıklaması: Bilmediğiniz çok şey var

Şeyma Subaşı, YouTube kanalından dün yeni bir video yayınladı. Videoda Acun Ilıcalı'yla nasıl ilişkiye başladıklarına kısaca değinen Subaşı sözleriyle kafa karıştırdı.

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YouTube kanalı açan Şeyma Subaşı’dan şok Acun Ilıcalı açıklaması: Bilmediğiniz çok şey var

Kısa bir süre önce YouTube kanalı açan ve günlük yaşantısında yaptıklarını paylaşan Şeyma Subaşı, son videosunda spor öncesi içtiği kahveli karışımın tarifini verdi.

Youtube kanalı açan Şeyma Subaşı’dan şok Acun Ilıcalı açıklaması: Bilmediğiniz çok şey var

Mutfakta tarif verirken eski yaşantısından bahseden Subaşı, tek celsede boşandığı eski eşi Acun Ilıcalı hakkında da ilginç bir çıkışta bulundu.

Youtube kanalı açan Şeyma Subaşı’dan şok Acun Ilıcalı açıklaması: Bilmediğiniz çok şey var

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan Kasım 2018'de boşanan Şeyma Subaşı, her paylaşımı ve açıklamasıyla adından söz ettiriyor. Şimdilerde İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Subaşı, biten evliliğiyle ilgili şaşırtan itiraflar yapmaya devam etmekten çekinmiyor.

Youtube kanalı açan Şeyma Subaşı’dan şok Acun Ilıcalı açıklaması: Bilmediğiniz çok şey var

İşte Şeyma Subaşı'nın YouTube kanalında yaptığı Acun Ilıcalı çıkışı...

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