YouTube kanalı açan Şeyma Subaşı’dan şok Acun Ilıcalı açıklaması: Bilmediğiniz çok şey var

Her açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine gelmeyi başaran Şeyma Subaşı, YouTube'da yayınladığı son videosuyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan Kasım 2018'de boşanan Şeyma Subaşı, her paylaşımı ve açıklamasıyla adından söz ettiriyor. Şimdilerde İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Subaşı, biten evliliğiyle ilgili şaşırtan itiraflar yapmaya devam etmekten çekinmiyor. Acun Ilıcalı ile tanışması hakkında konuşan Subaşı, "Bilmediğiniz çok şey var" diyerek kafa karıştırdı. Subaşı'nın eski eşi Aun Ilıcalı hakkında açıklamalarda bulunması şoke etti.

07.02.2020 17:44 - Son Güncelleme: 07.02.2020 17:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





