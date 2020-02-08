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Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...

Bir döneme damgasını vuran dizilerden biriydi Aşk-ı Memnu... Oyuncularının şöhretine şöhret katmıştı. Onlardan biri de Batuhan Karacakaya'ydı. O dönemin çocuk yıldızı Batuhan Karacakaya, şimdilerde koskoca bir delikanlı oldu, hemde görenlerin tanıyamayacağı derecede. Son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Batuhan Karacakaya'nın değişimine inanamayacaksınız.

08.02.2020 11:03 - Son Güncelleme: 08.02.2020 11:14
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...

Bir dönem Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle bir dönem adından söz ettiren çocuk oyunculardan biri olan Batuhan Karacakaya'nın son hali şaşırttı. Kaşla göz arasında Diriliş Ertuğrul'da da rol alan Batuhan Karacakaya'nın son haline bakın.

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Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...

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Sinan Dağ

Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...

Volkan Demirok

Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...
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