Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz kameralar karşısında çırılçıplak! Sevgili oldukları iddia edilen Serenay ve Burak...
Tolgahan Sayışman, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Muzaffer Yıldırım, Cem Yılmaz, Haldun Demirhisar, Umut Evirgen derken Serenay Sarıkaya'nın bu kez de gönlünü Şahmaran dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz'e kaptırdığı iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde. Bir yandan ikili aşk iddialarını redderken bir yandan da yeni dizileri için reklam aşkı iddiaları dönüyordu. Bir yanda bunlar olurken bir yandan dizinin ikinci fragmanı yayınlandı. Sosyal medyaya ikilinin cesur sahneleri damgasını vurdu.
03.01.2023 09:27 - Son Güncelleme: 03.01.2023 09:27
Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı dizide başlıca rolleri Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez paylaşıyor. Umur Turagay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu diziyi Pınar Bulut yazdı.
Dizinin fragmanında Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın çırılçıplak kamera karşısına geçtiği sahneler dikkat çekti.