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Haberler Magazin Ezel'de Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kardeşi Çukur'un gözü kara Koçovalı'sıydı... Burak Dakak'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Dizi aşkı gerçek oldu

Ezel'de Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kardeşi Çukur'un gözü kara Koçovalı'sıydı... Burak Dakak'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Dizi aşkı gerçek oldu

Ezel'de Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kardeşi Çukur'un gözü kara Koçovalı'sıydı... Burak Dakak'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Dizi aşkı gerçek oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane dizileri arasında yer alan Ezel'de Ömer'in küçük kardeşi Mert Uçar karakterine hayat veriyordu Burak Dakak... Merhum sanatçı Tuncel Kurtiz, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin yer aldığı 7'den 70'e herkesin hafızasına kazınan Ezel dizisinde evin küçük oğlunu canlandıran Burak Dakak aşkı dizi setinde buldu.

03.01.2023 09:16 - Son Güncelleme: 03.01.2023 09:24
Ezel’de Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik kardeşi Çukur’un gözü kara Koçovalı’sıydı... Burak Dakak’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Dizi aşkı gerçek oldu

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU

Ezel'de Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kardeşi Çukur'un gözü kara Koçovalı'sıydı... Burak Dakak'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ezel’de Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik kardeşi Çukur’un gözü kara Koçovalı’sıydı... Burak Dakak’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Dizi aşkı gerçek oldu

2 sezon süren ve ekranlarda fırtınalar estiren bir dönemin başarılı yapımı Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşi Mert karakterine hayat veren oyuncu 25 yaşındaki meslektaşı Leyla Tanlar ile birlikte.

Ezel’de Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik kardeşi Çukur’un gözü kara Koçovalı’sıydı... Burak Dakak’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Dizi aşkı gerçek oldu

ANITKABİR ZİYARETİ

Oyuncu Leyla Tanlar ve Burak Dakak Anıtkabir'i ziyaret etti. Beraber fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmeyen taze çift, o görselleri takipçileriyle paylaştı.

Ezel’de Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik kardeşi Çukur’un gözü kara Koçovalı’sıydı... Burak Dakak’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Dizi aşkı gerçek oldu

Ünlü çiftin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Ezel’de Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik kardeşi Çukur’un gözü kara Koçovalı’sıydı... Burak Dakak’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Dizi aşkı gerçek oldu

İşte Burak Dakak'ın sevgilisi başta olmak üzere sizler için derlediğmiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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