Ezel'de Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kardeşi Çukur'un gözü kara Koçovalı'sıydı... Burak Dakak'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Dizi aşkı gerçek oldu
Ezel'de Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kardeşi Çukur'un gözü kara Koçovalı'sıydı... Burak Dakak'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Dizi aşkı gerçek oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane dizileri arasında yer alan Ezel'de Ömer'in küçük kardeşi Mert Uçar karakterine hayat veriyordu Burak Dakak... Merhum sanatçı Tuncel Kurtiz, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin yer aldığı 7'den 70'e herkesin hafızasına kazınan Ezel dizisinde evin küçük oğlunu canlandıran Burak Dakak aşkı dizi setinde buldu.
03.01.2023 09:16 - Son Güncelleme: 03.01.2023 09:24
DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU
Ezel'de Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kardeşi Çukur'un gözü kara Koçovalı'sıydı... Burak Dakak'ın sevgilisi bakın kim çıktı!
2 sezon süren ve ekranlarda fırtınalar estiren bir dönemin başarılı yapımı Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşi Mert karakterine hayat veren oyuncu 25 yaşındaki meslektaşı Leyla Tanlar ile birlikte.