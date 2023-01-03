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Haberler Magazin Seda Bakan deri trençkotuyla ortalığı salladı! İçine bir şey giymedi bacak bacak üstüne attı görenler gözlerine inanamadı: "Kim inanır..."

Seda Bakan deri trençkotuyla ortalığı salladı! İçine bir şey giymedi bacak bacak üstüne attı görenler gözlerine inanamadı: "Kim inanır..."

Seda Bakan deri trençkotuyla ortalığı salladı! İçine bir şey giymedi bacak bacak üstüne attı görenler gözlerine inanamadı. 37 yaşındaki Seda Bakan'a sosyal medyada "Kim inanır iki çocuklu olduğuna" yorumları yapıldı. Hadise'nin yakın arkadaşı olan oyuncu Seda Bakan Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte Seda Bakan'ın o paylaşımı...

03.01.2023 09:37 - Son Güncelleme: 03.01.2023 09:46
Seda Bakan deri trençkotuyla ortalığı salladı! İçine bir şey giymedi bacak bacak üstüne attı görenler gözlerine inanamadı: Kim inanır...
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Seda Bakan deri trençkotuyla ortalığı salladı! İçine bir şey giymedi bacak bacak üstüne attı görenler gözlerine inanamadı: Kim inanır...
Seda Bakan deri trençkotuyla ortalığı salladı! İçine bir şey giymedi bacak bacak üstüne attı görenler gözlerine inanamadı: Kim inanır...

"KİM İNANIR..."

Seda Bakan deri trençkotuyla ortalığı salladı! İçine bir şey giymedi bacak bacak üstüne attı görenler gözlerine inanamadı.

Seda Bakan deri trençkotuyla ortalığı salladı! İçine bir şey giymedi bacak bacak üstüne attı görenler gözlerine inanamadı: Kim inanır...

Oyuncu Seda Bakan müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında dünyaevine girmiş ve Leyla ve Ela adında iki kız bebek dünyaya getirmişti.

Seda Bakan deri trençkotuyla ortalığı salladı! İçine bir şey giymedi bacak bacak üstüne attı görenler gözlerine inanamadı: Kim inanır...

Hadise ile yakınlığıyla da bilinen Seda Bakan bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

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