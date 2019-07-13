Serenay Sarıkaya 'evli kulüp başkanından 2 aylık hamile!' iddialarını affetmedi! O isme dava açtı
Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sevgilisi Kerem Bursin'den ayrıldıktan sonra evli bir kulüp başkanı ile aşk yaşadığı iddia edilen Sarıkaya hakkında şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı. Serenay Sarıkaya'nın 2 aylık hamile olduğu ve bebeği doğurmak istediği iddia edilmişti. Sarıkaya daha sonra bu iddialara sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Şimdi de bu iddialara için hukuki süreci başlattı.
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya. Kerem Bursin ile ayrılığının ardından adı bir kulüp başkanı ile yasak aşk dedikolarına karışan Serenay Sarıkaya'nın 2 aylık hamile olduğu iddia edilmişti. Sonrasında sosyal medya hesabından da açıklama yapan Serenay Sarıkaya bu kez iddialar için düğmeye bastı.
"Haberin ardından programın sunucusu ve moderatör Pınar Ergüner, "Öyle bir şey iddia edeceğiz ki kimileri yalanlayacak" diyerek Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile birlikte olduğunu ve ondan hamile kaldığını, kulüp başkanının çocuğu aldırmak istediği, Sarıkaya'nın çocuğu aldırmak istemediği, çocuğu aldırmazsa rezil olacağı, doktora aldırması için para teklif edildiği gibi gerçek dışı, iftira niteliğinde bir haber yayımlanmıştır."
"HABER TAMAMEN ASILSIZDIR"
"Programda Serenay Sarıkaya'nın şeref ve onuruna ağır saldırı niteliğinde yorumlar yapılmıştır. Habertamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile hiçbir zaman bir ilişkisi olmadığı gibi hamile de kalmamıştır. İlişkisi olmayan birisinden hamile kalması mümkün değildir" denildi.