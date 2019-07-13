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Serenay Sarıkaya 'evli kulüp başkanından 2 aylık hamile!' iddialarını affetmedi! O isme dava açtı

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sevgilisi Kerem Bursin'den ayrıldıktan sonra evli bir kulüp başkanı ile aşk yaşadığı iddia edilen Sarıkaya hakkında şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı. Serenay Sarıkaya'nın 2 aylık hamile olduğu ve bebeği doğurmak istediği iddia edilmişti. Sarıkaya daha sonra bu iddialara sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Şimdi de bu iddialara için hukuki süreci başlattı.

13.07.2019 16:23 - Son Güncelleme: 13.07.2019 17:14
Serenay Sarıkaya 'evli kulüp başkanından 2 aylık hamile!' iddialarını affetmedi! O isme dava açtı

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya. Kerem Bursin ile ayrılığının ardından adı bir kulüp başkanı ile yasak aşk dedikolarına karışan Serenay Sarıkaya'nın 2 aylık hamile olduğu iddia edilmişti. Sonrasında sosyal medya hesabından da açıklama yapan Serenay Sarıkaya bu kez iddialar için düğmeye bastı.

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Serenay Sarıkaya 'evli kulüp başkanından 2 aylık hamile!' iddialarını affetmedi! O isme dava açtı

Oyuncu Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı birçok kişi ile aşk dedikodusuna çıkan Serenay Sarıkaya, sunucu Pınar Ergüner ve bir televizyon kanalına kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Serenay Sarıkaya 'evli kulüp başkanından 2 aylık hamile!' iddialarını affetmedi! O isme dava açtı

DAVA DİLEKÇESİNDEN

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava dilekçesinde, 8 Temmuz 2019 tarihinde "Beyaz Magazin" isimli programda altyazı olarak "Serenay Sarıkaya hamile mi" başlıklı bir haberin çıktığı belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

Serenay Sarıkaya 'evli kulüp başkanından 2 aylık hamile!' iddialarını affetmedi! O isme dava açtı

"Haberin ardından programın sunucusu ve moderatör Pınar Ergüner, "Öyle bir şey iddia edeceğiz ki kimileri yalanlayacak" diyerek Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile birlikte olduğunu ve ondan hamile kaldığını, kulüp başkanının çocuğu aldırmak istediği, Sarıkaya'nın çocuğu aldırmak istemediği, çocuğu aldırmazsa rezil olacağı, doktora aldırması için para teklif edildiği gibi gerçek dışı, iftira niteliğinde bir haber yayımlanmıştır."

Serenay Sarıkaya 'evli kulüp başkanından 2 aylık hamile!' iddialarını affetmedi! O isme dava açtı

"HABER TAMAMEN ASILSIZDIR"

"Programda Serenay Sarıkaya'nın şeref ve onuruna ağır saldırı niteliğinde yorumlar yapılmıştır. Habertamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile hiçbir zaman bir ilişkisi olmadığı gibi hamile de kalmamıştır. İlişkisi olmayan birisinden hamile kalması mümkün değildir" denildi.

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