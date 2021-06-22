Vav TV İzle

Serenay Sarıkaya derin göğüs dekoltesiyle İstanbul sokaklarında boy gösterdi! Tüm bakışları üzerine topladı gören dönüp bir daha baktı

Serenay Sarıkaya derin göğüs dekoltesiyle İstanbul sokaklarında boy gösterdi! Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, güzellik merkezinden çıkarken kameraları yansıdı. Giyim tarzıyla sık sık gündem olan oyuncu, bu kez derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti. Sarıkaya'nın sokak stili kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu. Sarıkaya için "Hem güzel hem cesur" yorumları yapıldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın sokak stili…

22.06.2021 22:01 - Son Güncelleme: 22.06.2021 22:07
Serenay Sarıkaya derin göğüs dekoltesiyle İstanbul sokaklarında boy gösterdi! Tüm bakışları üzerine topladı gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geride bıraktığımız gün bir güzellik merkezinden çıkarken kameralara yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya derin göğüs dekoltesiyle İstanbul sokaklarında boy gösterdi! Tüm bakışları üzerine topladı gören dönüp bir daha baktı

Çıkışta basın mensupları karşısında gören ünlü oyuncu, "Yine bir klasik yaşanıyor" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

Serenay Sarıkaya derin göğüs dekoltesiyle İstanbul sokaklarında boy gösterdi! Tüm bakışları üzerine topladı gören dönüp bir daha baktı

Acelesi olduğunu dile getiren Sarıkaya, koşar adımlarla kendisini bekleyen aracına yöneldi. Ünlü oyuncunun giyim tarzı ise dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya derin göğüs dekoltesiyle İstanbul sokaklarında boy gösterdi! Tüm bakışları üzerine topladı gören dönüp bir daha baktı

Dekoltesiyle dikkat çeken Sarıkaya'nın o halleri kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

Serenay Sarıkaya derin göğüs dekoltesiyle İstanbul sokaklarında boy gösterdi! Tüm bakışları üzerine topladı gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medya kullanıcıları Serenay Sarıkaya için "Hem güzel hem cesur", "Serenay yine çok iddialı", "Güzellik salonuna değil podyuma çıkıyor sanki" yorumları yapıldı.