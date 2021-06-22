Serenay Sarıkaya derin göğüs dekoltesiyle İstanbul sokaklarında boy gösterdi! Tüm bakışları üzerine topladı gören dönüp bir daha baktı

Serenay Sarıkaya derin göğüs dekoltesiyle İstanbul sokaklarında boy gösterdi! Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, güzellik merkezinden çıkarken kameraları yansıdı. Giyim tarzıyla sık sık gündem olan oyuncu, bu kez derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti. Sarıkaya'nın sokak stili kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu. Sarıkaya için "Hem güzel hem cesur" yorumları yapıldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın sokak stili…

22.06.2021 22:01 - Son Güncelleme: 22.06.2021 22:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





