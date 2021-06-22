Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’dan kahreden paylaşım! “Eksik kaldı hikayemiz” dedi babasıyla fotoğrafını yayınladı
Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya'dan kahreden paylaşım! Güldür Güldür Show'da yer alan Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda babasının vefat ettiğini duyurmuştu. Babasının acı haberiyle sarsılan ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Babasıyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Yılmazkaya'nın paylaşımına düştüğü not ise yürek yaktı. İşte "Eksik kaldı hikayemiz" diyen Meltem Yılmazkaya'nın duygusal paylaşımı…
Meltem Yılmazkaya, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla babasının vefat ettiğini duyurmuştu. Ünlü oyuncu, "Dün gece babamı kaybettik. Yarın defnedilecek. Mesaj ve telefonlara dönemiyorum. Kusuruma bakmayın. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullanarak acı haberi takipçileriyle paylaşmıştı.