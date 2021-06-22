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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’dan kahreden paylaşım! “Eksik kaldı hikayemiz” dedi babasıyla fotoğrafını yayınladı

Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya'dan kahreden paylaşım! Güldür Güldür Show'da yer alan Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda babasının vefat ettiğini duyurmuştu. Babasının acı haberiyle sarsılan ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Babasıyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Yılmazkaya'nın paylaşımına düştüğü not ise yürek yaktı. İşte "Eksik kaldı hikayemiz" diyen Meltem Yılmazkaya'nın duygusal paylaşımı…

22.06.2021 22:31 - Son Güncelleme: 22.06.2021 22:35
Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’dan kahreden paylaşım! “Eksik kaldı hikayemiz” dedi babasıyla fotoğrafını yayınladı

Meltem Yılmazkaya, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla babasının vefat ettiğini duyurmuştu. Ünlü oyuncu, "Dün gece babamı kaybettik. Yarın defnedilecek. Mesaj ve telefonlara dönemiyorum. Kusuruma bakmayın. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullanarak acı haberi takipçileriyle paylaşmıştı.

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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’dan kahreden paylaşım! “Eksik kaldı hikayemiz” dedi babasıyla fotoğrafını yayınladı

Babasının acı haberiyle sarsılan ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Yılmazkaya, babasıyla verdiği bir pozu duygusal bir notla takipçilerinin beğenisine sundu.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’dan kahreden paylaşım! “Eksik kaldı hikayemiz” dedi babasıyla fotoğrafını yayınladı

Ünlü oyuncu, yürek yakan paylaşımında şu satırlara yer verdi: "Toprak da nefes gibi hak insanoğluna… Hayat. Ben seni hep özleyerek büyüdüm şimdi özlemim sonsuz…

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’dan kahreden paylaşım! “Eksik kaldı hikayemiz” dedi babasıyla fotoğrafını yayınladı

Baba kızın ilk aşkı olur derler, bilemedim o duyguyu ondan aşık olduğumda bütün tökezlemelerim, kaybetme korkum… Eksik kaldı hikayemiz ama ben seni hep çok sevdim… Yattığın yer incinmesin canım ALİ"

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’dan kahreden paylaşım! “Eksik kaldı hikayemiz” dedi babasıyla fotoğrafını yayınladı

İşte Meltem Yılmazkaya'ın yürek yakan o paylaşımı…