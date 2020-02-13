Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı Defne Samyeli'nin canını çok acıttı: Aldatıldım
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkının, Atina'da ayyuka çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Bir süredir Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın aşk yaşadığı iddia ediliyor hatta Serenay Sarıkaya'nın Defne Samyeli-Cem Yılmaz ayrılığının nedeni olduğu belirtiliyordu. Taraflardan konuya dair bir açıklama gelmese de Cem Yılmaz'ın katıldığı bir programda 'Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına dalıp gidiyorum' demesi iddiaları güçlendiriyordu. Nitekim iddialara doğru çıktı, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Atina'da görüntülendi. Ardından gözler Defne Samyeli'ye çevirildi ve Samyeli'den aldatıldım açıklaması geldi.
Hürriyet'in haberine göre Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yi beklemediği yerden vurdu ve canını çok acıtıp gitti. İşte o yorumlar.
Cengiz Semercioğlu: Pazartesi günü Magazin Konseyi'nde bu konuyu tartışmış ve "Bu işi Defne çözer" demiştik. Defne çözdü işte... Yaptığı açıklamayla aldatıldığını ima etti. Cem ve Serenay'ın o kadar süre ilişkiyi itiraf etmemesinin altında da bu yatıyor; Serenay'ın "ilişkiyi bitiren kadın" olarak anılmaması için konuşmadılar.
Onur Baştürk: Defne Samyeli'nin "Haklıymışsın ey medya" açıklamasından şunu anladım: Gerçekten hiç inanmamış söylentilere, Cem Yılmaz'a inanmış sonuna kadar. Cem aslında ne kadar şanslı adammış. Ona yüzde yüz inanan bir kadın varmış yanında. Onu kaybetti artık. Defne de bunca yıl sonra sanırım pek acı bir ders almış oldu.
Ömür Gedik: Defne'nin gerçeği öğrendiğinde hissettikleri, empati yaptığımda benim de canımı yakıyor. Herkes gibi o da farklı olduğunu, Cem Yılmaz'ın hayatındaki kalıcı kadın olduğunu düşünüyordu. Aldatılmanın şokunu yaşıyor şimdi. Hem de tüm Türkiye'nin gözü önünde. Üstelik bir de eski evliliğindeki defterler açıldı. Her şey gibi bugünler de geçecek ama atlatana kadar sabır diliyorum kendisine.