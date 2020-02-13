Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı Defne Samyeli'nin canını çok acıttı: Aldatıldım

Ömür Gedik: Defne'nin gerçeği öğrendiğinde hissettikleri, empati yaptığımda benim de canımı yakıyor. Herkes gibi o da farklı olduğunu, Cem Yılmaz'ın hayatındaki kalıcı kadın olduğunu düşünüyordu. Aldatılmanın şokunu yaşıyor şimdi. Hem de tüm Türkiye'nin gözü önünde. Üstelik bir de eski evliliğindeki defterler açıldı. Her şey gibi bugünler de geçecek ama atlatana kadar sabır diliyorum kendisine.