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Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında şok gelişme:1 aydır birlikteler üstelik...

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz Haziran ayında Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Hekimoğlu dizinin Mehmet Ali Çağlar'ı olan oyuncu Kaan Yıldırım ile Hadise'nin 1 aydır birlikte olduğu ortaya çıktı. Instagram paylaşımları ve giydiği kıyafetlerle eleştirilen 34 yaşındaki Hadise, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Benimle aynı işi yapan birini hayatımda asla istemem. Başka dalda tanınmış biriyse sıcak bakabilirim." demişti. Bu açıklamanın ardından estetiksiz haliyle gündeme gelen Hadise'nin Kaan Yıldırım ile sevgili olduğu iddiasıyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. İşte son dakika Hadise - Kaan Yıldırım aşkında şok gelişme!

13.02.2020 11:14 - Son Güncelleme: 13.02.2020 11:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





