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Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında şok gelişme:1 aydır birlikteler üstelik...

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz Haziran ayında Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Hekimoğlu dizinin Mehmet Ali Çağlar'ı olan oyuncu Kaan Yıldırım ile Hadise'nin 1 aydır birlikte olduğu ortaya çıktı. Instagram paylaşımları ve giydiği kıyafetlerle eleştirilen 34 yaşındaki Hadise, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Benimle aynı işi yapan birini hayatımda asla istemem. Başka dalda tanınmış biriyse sıcak bakabilirim." demişti. Bu açıklamanın ardından estetiksiz haliyle gündeme gelen Hadise'nin Kaan Yıldırım ile sevgili olduğu iddiasıyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. İşte son dakika Hadise - Kaan Yıldırım aşkında şok gelişme!

13.02.2020 11:14 - Son Güncelleme: 13.02.2020 11:28
Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında şok gelişme:1 aydır birlikteler üstelik...

Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek, gizli aşkı ortaya çıkardı. Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Yıldırım hakkında şoke eden bi gerçek ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasının detayları gelmeye devam ediyor.

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Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında şok gelişme:1 aydır birlikteler üstelik...

Hadise-Kaan Yıldırım aşkı, geçtiğimiz gün Hadise'nin sosyal medya hesabında Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'le fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında şok gelişme:1 aydır birlikteler üstelik...

HADİSE'NİN EVİNDE BİRLİKTE KALIYORLAR!

Gecce'de yer alan habere göre, çiftin aşkıyla ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı.1 aydır aşk yaşayan çiftin, bir süredir Hadise'nin İstinye'deki evinde beraber yaşadığı iddia edildi.

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında şok gelişme:1 aydır birlikteler üstelik...

KİM DİYOR YALNIZ OLDUĞU MU?" DEMİŞTİ

Hadise, geçtiğimiz haftalarda "Kim diyor yalnız olduğu mu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem." açıklamasını yapmıştı.

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında şok gelişme:1 aydır birlikteler üstelik...

Başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' dizisiyle adından söz ettiren Kaan Yıldırım, 14 Mayıs 2016 tarihinde meslektaşı Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlenmişti. Oyuncu çift, 26 Haziran 2019 tarihinde evliliklerini sonlandırmıştı.

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