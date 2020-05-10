Serenay Sarıkaya annesini paylaştı sosyal medya karıştı! Bir takipçisinden gelen yorum şoke etti!

Annesinin fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya'ya bir takipçisi, "Abla annen mi daha büyük, Cem Yılmaz mı?" yorumunda bulundu. Dikkat çeken bu yorumu Serenay'ın yanıt verip vermeyeceği merak konusu oldu. İşte Serenay Sarıkaya başta olmak üzere ünlülerin anneleri...