Serenay Sarıkaya annesini paylaştı sosyal medya karıştı! Bir takipçisinden gelen yorum şoke etti!
Serenay Sarıkaya Anneler Günü paylaşımında bulundu, ortalık karıştı. Cem Yılmaz aşkı ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan'ın fotoğrafını paylaştı. Kendisi gibi annesinin de güzel olduğu yönünde yorumlarda bulunan sosyal medya kullanıcılarından bir tanesinin yaptığı "Abla annen mi daha büyük Cem Yılmaz mı?" sorusu gündeme bomba gibi düştü! İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan...
10.05.2020 16:48
- Son Güncelleme: 10.05.2020 17:07
Serenay Sarıkaya, Anneler Günü nedeni ile annesi Ümran Seyhan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı, olanlar oldu. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya ve kendisinden 18 yaş büyük sevgilisi Cem Yılmaz, magazin gündeminden düşmezken, Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'a bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorum dikkat çekti.
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