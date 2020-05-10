RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle görenleri şoke etti!

Yeşilçam'ın çocuk oyuncularından olan ve Ayşecik karakterini canlandırarak adını altın harflerle yazdıran Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali görenleri şaşırttı. Henüz 2 yaşındayken sinema sahnelerine adım atan ve birçok filmde rol alan Zeynep Değirmencioğlu rol aldığı 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açtı. İlk olarak "Papatya" filmi ile izleyiciyle buluşan Zeynep Değirmencioğlu, 12 Eylül 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yeşilçam'ın güzel oyuncusu 20'li yaşlarında 20'li yaşlarından itibaren sinemayı bırakan Zeynep Değirmencioğlu'nun şimdiki halini görenler Ayşecik olarak severek izledikleri güzel oyuncuyu tanımakta güçlük çekti. İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...

10.05.2020 16:06 - Son Güncelleme:
Yeşilçam yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle görenleri şoke etti!

Yeşilçam filmlerinde Ayşecik karakterini canlandıran Zeynep Değirmencioğlu artık 65 yaşında. Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Zeynep Değirmencioğlu olmak üzere çocuk oyuncuların yıllar içerisindeki değişimleri.

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Yeşilçam yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle görenleri şoke etti!

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

Sinan Dağ

Yeşilçam yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle görenleri şoke etti!
Yeşilçam yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle görenleri şoke etti!

Volkan Demirok

Yeşilçam yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle görenleri şoke etti!
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