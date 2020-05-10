Aslı Enver hakkında şok gerçek! Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver bugün...
Bugün doğum günü olan Aslı Enver'in yaşını öğrenenler şoke oldu! Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajlarının ardından ilişkisini bitiren Aslı Enver, Instagram paylaşımlarını arttırdı. Son günlerde estetik iddiaları ile gündemden düşmeyen Aslı Enver'in yaşını öğrenenler şoke oldu! Aşk hayatında her ne kadar başarısız olsa da kariyerinde giderek yükselişe geçen Aslı Enver, bugün bakın kaç yaşına girdi...
ASLI ENVER NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Kıbrıslı bir Türk babanın ve eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiş olan Aslı Enver; 12 yaşına değin Londra'da yaşamıştır.
Daha sonra ailesiyle Türkiye'ye taşınan Aslı Enver; ülke değişimi nedeniyle bocalama geçirdiği dönemde annesinin yönlendirmesiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi olarak başlamıştır.
Pera Güzel Sanatlar Lisesinden ve Haliç Üniversitesi'nin tiyatro bölümünden mezun olan Aslı Enver kariyerinin ilk başında TRT de yayınlanan bir sitcomda 2 dakikalık bir rol aldıktan sonra Ayna adlı kısa filmde oynamıştır.
Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisi ile Mine Ergün karakterini canlandırarak çıkış yapan Aslı Enver Hayat Bilgisi ve Suskunlar dizilerinde de yer almıştır. Sonrasında D yapım'ın Kanal D 2013 sezonu için hazırlamış olduğu Kayıp dizisinde Özlem Albayrak karakterini canlandıran oyuncu; Bana Artık Hicran De adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır. 2015 yılında Mutlu Ol Yeter dizisiyle başrol oyunculuğunu devam eden ve 2015 yılından bu yana Dolunay Soysert'le oynamış olduğu Personel oyununda Emma'yı canlandırmaktadır.
13 Temmuz 2012'de Birkan Sokullu'yla evlenmiştir. 27 Ağustos 2015 tarihinde avukatı aracılığıyla açıklama yapmış ve boşandığını duyurmuştur.Dolunay Soysert,Nilay Sorgüven gibi isimlerle yakın arkadaştır.
2015 yılında çekilen Kardeşim Benim' de Murat Boz'la yakınlaşmasının ardından 2016'da ilişkilerinin başladığını duyurdular. Daha sonra 6 Mayıs 2017 tarihinde ayrılmıştır.