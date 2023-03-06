Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma kahretti! Deprem felaketinin üzerinden tam 1 ay geçti o kareyi paylaştı: "Yerde hala kanın vardı..."
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma kahretti! Deprem felaketinin üzerinden tam 1 ay geçti o kareyi paylaştı, yazdığı satırlar yürek sızlattı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Asrın felaketiin ardından ünlülerden de üzen haberler geldi. Şarkıcı Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde enkaz altında kaldı. Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tohma'nın ailesi enkazdan çıkarıldı; babası kurtarılırken, annesi iç kanama sebebiyle yaşamını yitirdi.Suna Dökmeci Tohma'nın ölümünün ardından 1 ay geçti. Mustafa Rahman Tohma, duygusal paylaşımıyla dikkat çekti.
06.03.2023 12:33 - Son Güncelleme: 06.03.2023 12:45
"YERDE HALA KANIN VARDI..."
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma kahretti! Deprem felaketinin üzerinden tam 1 ay geçti o kareyi paylaştı.
Hataylı olan Tohma depremin ardından yaptığı paylaşımda ailesi ve yakınları için yardım istemişti. Tohma "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz ailelerimiz içeride sıkıştı.