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Haberler Magazin Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin evine bakın ne kadar istiyor! Miray Daner'in deprem korkusuyla lüks rezidansından vazgeçti villa arıyor

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin evine bakın ne kadar istiyor! Miray Daner'in deprem korkusuyla lüks rezidansından vazgeçti villa arıyor

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin evine bakın ne kadar kira istiyor! Miray Daner'in deprem korkusu yüzünden kolları sıvadı, Oğulcan Engin ile Miray Daner çifti Kemerburgaz tarafında bir villada yaşamayı planlıyor. Oğulcan Engin'in lüks rezidansına istediği ücret ise dudak uçuklattı. İşte Oğulcan Engin'in evi...

06.03.2023 11:49 - Son Güncelleme: 06.03.2023 11:59
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin evine bakın ne kadar istiyor! Miray Daner’in deprem korkusuyla lüks rezidansından vazgeçti villa arıyor

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin evine bakın ne kadar istiyor! Miray Daner'in deprem korkusuyla lüks rezidansından vazgeçti villa arıyor...

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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin evine bakın ne kadar istiyor! Miray Daner’in deprem korkusuyla lüks rezidansından vazgeçti villa arıyor

Uzun bir süredir aşk yaşayan Miray Daner ile Oğulcan Engin ev değiştirme kararı aldı.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin evine bakın ne kadar istiyor! Miray Daner’in deprem korkusuyla lüks rezidansından vazgeçti villa arıyor

Seda Sayan'ın oğluna aldığı Levent'teki rezidansta yaşayan ikiliden Miray Daner'i deprem korkusu sardı.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin evine bakın ne kadar istiyor! Miray Daner’in deprem korkusuyla lüks rezidansından vazgeçti villa arıyor

Şehrin içinden uzak bir yerde oturma kararı alan ikiliden Oğulcan Engin sevgilisi için harekete geçti.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin evine bakın ne kadar istiyor! Miray Daner’in deprem korkusuyla lüks rezidansından vazgeçti villa arıyor

Eşsiz İstanbul manzaralı dairesi için 95 milyon TL isteyen Seda Sayan'ın oğlu, aylık kira olarak ise 250 bin TL düşünüyormuş...

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