Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin evine bakın ne kadar istiyor! Miray Daner'in deprem korkusuyla lüks rezidansından vazgeçti villa arıyor
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin evine bakın ne kadar kira istiyor! Miray Daner'in deprem korkusu yüzünden kolları sıvadı, Oğulcan Engin ile Miray Daner çifti Kemerburgaz tarafında bir villada yaşamayı planlıyor. Oğulcan Engin'in lüks rezidansına istediği ücret ise dudak uçuklattı. İşte Oğulcan Engin'in evi...
06.03.2023 11:49 - Son Güncelleme: 06.03.2023 11:59
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin evine bakın ne kadar istiyor! Miray Daner'in deprem korkusuyla lüks rezidansından vazgeçti villa arıyor...
Seda Sayan'ın oğluna aldığı Levent'teki rezidansta yaşayan ikiliden Miray Daner'i deprem korkusu sardı.