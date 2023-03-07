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Haberler Magazin Buckingham Prensesi Henna Bülbül'ün son halini gören inanmıyor! Demet Akalın ona bayılıyordu Çocuktan Al Haberi'de küçücüktü şimdi 11 yaşında

Buckingham Prensesi Henna Bülbül'ün son halini gören inanmıyor! Demet Akalın ona bayılıyordu Çocuktan Al Haberi'de küçücüktü şimdi 11 yaşında

Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Çocuktan Al Haberi... 2016 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği Çocuktan Al Haberi'ndeki çocuk yıldızlar o dönem sevimlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyor. Onlardan biri de Buckingham Prensesi yani Henna Bülbül. Demet Akalın'la girdiği düğün diyalogu ve sevimli sevimli, yarım yarım konuşmasıyla hafızalara kazınan Henna Bülbül şimdilerde koskoca bir kız. Gelin değişimine birlikte göz atalım.

07.03.2023 09:59 - Son Güncelleme: 07.03.2023 10:00
Buckingham Prensesi Henna Bülbül’ün son halini gören inanmıyor! Demet Akalın ona bayılıyordu Çocuktan Al Haberi’de küçücüktü şimdi 11 yaşında

Show Tv ekranlarında Evrim Akın'ın sunduğu Çocuktan Al Haberi programı ile ekran severler tarafından tanınan sevimli çocuk Henna Bülbül 2012 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

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Buckingham Prensesi Henna Bülbül’ün son halini gören inanmıyor! Demet Akalın ona bayılıyordu Çocuktan Al Haberi’de küçücüktü şimdi 11 yaşında

İki kardeş olan Henna'ya Evrim Akın Buckingham Prensesi olarak seslenmektedir. Bale ve piyano eğitimi almaktadır. Annesi Ayşenur Hanım'dır. Henna isminin anlamı kına ağacı olarak geçmektedir.

Buckingham Prensesi Henna Bülbül’ün son halini gören inanmıyor! Demet Akalın ona bayılıyordu Çocuktan Al Haberi’de küçücüktü şimdi 11 yaşında

2012 yılının Eylül ayında dünyaya gelmiş, Başak burcudur. Bir kardeşi, birde abisi vardır.

Buckingham Prensesi Henna Bülbül’ün son halini gören inanmıyor! Demet Akalın ona bayılıyordu Çocuktan Al Haberi’de küçücüktü şimdi 11 yaşında

Herkes onu Demet Akalın'la girdiği düğün diyaloğuyla hatırlıyor. Demet Akalın'a "Sizin düğününüz nasıldı Demet Abla? Güzel miydi? Eğlenceli miydi?" diye sormuştu.

Buckingham Prensesi Henna Bülbül’ün son halini gören inanmıyor! Demet Akalın ona bayılıyordu Çocuktan Al Haberi’de küçücüktü şimdi 11 yaşında

Akalın ise yanıt olarak " Çok güzeldi. Hatta biz 2 düğün yapmıştık" yanıtını vermişti.

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