Seren Serengil'in o sözleri 'escort' açıklaması yapan Aygün Aydın'ı çileden çıkardı: "Sahnesine gidip yumurta atmayı düşünüyorum"

"TERBİYESİZ ŞEYSİN"

"Çok terbiyesiz bir kız ya! Tam tedavilik... Terbiyesiz şeysin. Neden yapıştın bu adama bu kadar! Biraz onurlu olur insan. O kızlar nasıl yetişti sen biliyor musun? Çirkef insan iftira atar! Kıskanç, elde edemediğine iftira atarsın. Sen onları kıskanıyorsun onlar çok düzgün bir aile. İyi yetişmiş kızlar... Sen kendinle onları kıyaslama... Yakında parayla dedin... Sen başkalarına ahlaksız deme ne olursun, sana kalmadı."