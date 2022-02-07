Seren Serengil'in o sözleri 'escort' açıklaması yapan Aygün Aydın'ı çileden çıkardı: "Sahnesine gidip yumurta atmayı düşünüyorum"
Seren Serengil'in o sözleri 'escort' açıklaması yapan Aygün Aydın'ı çileden çıkardı. Sunucu ve şarkıcı Seren Serengil'in sık sık hedefinde olan Aygün Aydın yine ünlü ismi kızdıracak sözler sarf etti. Hakan Sabancı'yı ifşa ettikten sonra gündemden düşmeyen Aygün Aydın, Seren Serengil ile ilgili gelen bir soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. Seren Serengil, bir dönem "Hakan Sabancı'dan hamileyim" diyen Aygün'e, Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu hakkında kullandığı cümleler nedeniyle tepki göstermiş, ardından Aygün'ün 'escort' açıklamasına yaptığı açıklama ile gündeme gelmişti.
"SAHNESİNE GİDİP YUMURTA ATMAYI DÜŞÜNÜYORUM"
Seren Serengil'in o sözleri 'escort' açıklaması yapan Aygün Aydın'ı çileden çıkardı.
Hakan Sabancı ve Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun aşk yaşadığına dair çıkan haberleri gören Aygün Aydın Samyeli ve kızları için sert ifadeler kullanmıştı. Daha önce Sabancı'yı ifşa eden ve konuşma yasağı olan Aydın "Bugün mide bulandırıcı birçok şey öğrendim. Para uğruna kızlarını zengin ailelere yamamaya çalışan kadınlar, kardeş kardeş gizli kalsından sonra seks partilerinde grup sekslere katılanlar, Kendall olmaya hevesli olurken Kendalların ulusal pornografik yayınların bir numaralı temsilcisi olduğunu unutanlar..." diyerek suçlayıcı ifadeler kullanan Aygün Aydın'a yanıt Seren Serengil'den geldi.
Serengil, Samyeli ve kızlarını savunarak Aygün Aydın'ın daha önce yaptığı "Avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" açıklamasını hatırlattı ve şöyle dedi:
"TERBİYESİZ ŞEYSİN"
"Çok terbiyesiz bir kız ya! Tam tedavilik... Terbiyesiz şeysin. Neden yapıştın bu adama bu kadar! Biraz onurlu olur insan. O kızlar nasıl yetişti sen biliyor musun? Çirkef insan iftira atar! Kıskanç, elde edemediğine iftira atarsın. Sen onları kıskanıyorsun onlar çok düzgün bir aile. İyi yetişmiş kızlar... Sen kendinle onları kıyaslama... Yakında parayla dedin... Sen başkalarına ahlaksız deme ne olursun, sana kalmadı."
Hakan Sabancı'yla ilişki yaşadığını iddia edip Sabancı'nın mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme gelen oyuncu Aygün Aydın maddi olarak zor günler yaşadığını açıklamış ve "Avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" demişti.