Survivor’da eşi benzeri görülmemiş olay Nisa Bölükbaşı’nın telefonu var! Ogeday Girişken ve Barış Murat Yağcı’yla...

Survivor'ın gelmiş geçmiş en çok konuşulan yarışmacılarından biri Nisa Bölükbaşı. İlk olarak 2020 yılında Survivor'a katılan Nisa Bölükbaşı o dönem yaşadığı psikolojik sorunlar ve Sercan Yıldırım'la olan flörtüyle sezona damgasını vurmuştu. Ancak Nisa Bölükbaşı'nın olayları sonrasında da bitmemişti.