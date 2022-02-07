Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katillerinden pes dedirten istek! Bircan Bali canlı yayında açıkladı: Saldırıdan hemen sonra...
Ece Erken'in eşi eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti gündemi sarsmaya devam ediyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 17'ye yükselirken cinayet silahı kayalıklarda bulunmuştu. Kan donduran cinayetle ilgili Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali, canlı yayında yeni detayları gözler önüne serdi. Bali, katillerin saldırının hemen ardından dikkat çeken isteklerini açıkladı.
07.02.2022 11:29
- Son Güncelleme: 07.02.2022 11:29
Türkiye günlerdir Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahla saldırı sonucu hayatını kaybetmesini konuşuyor.
Sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına almıştı.