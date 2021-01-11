Seren Serengil’in 2.5 yıl hapsi isteniyor! Sosyal medya paylaşımı başına dert açtı...
Seren Serengil'in sosyal medya paylaşımı başına dert açtı. Geçtiğimiz günlerde, ünlü bir erkeğin sevgilisinden ayrıldıktan sonra sevgilisinin annesiyle ilişki yaşadığını ima eden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımı sonra hakaret davası açılan Serengil hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
11.01.2021 11:52
- Son Güncelleme: 11.01.2021 11:52
"İFTİRA ATANLARDAN TAZMİNAT KAZANDIM"
Can Tanrıyar, Seren Serengil'in paylaşımı sonrası savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. Şikâyet dilekçesinde Serengil'in iddia ettiği kişinin kendisi olduğunu, yıllar önce ortaya atılan bu iddia nedeniyle kişilik haklarının zedelendiğini ve iddiayı ortaya atan magazin camiasından yüklü miktarda tazminat kazandığını anlattı.
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