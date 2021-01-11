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Seren Serengil’in 2.5 yıl hapsi isteniyor! Sosyal medya paylaşımı başına dert açtı...

Seren Serengil'in sosyal medya paylaşımı başına dert açtı. Geçtiğimiz günlerde, ünlü bir erkeğin sevgilisinden ayrıldıktan sonra sevgilisinin annesiyle ilişki yaşadığını ima eden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımı sonra hakaret davası açılan Serengil hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

11.01.2021 11:52 - Son Güncelleme: 11.01.2021 11:52
Seren Serengil’in 2.5 yıl hapsi isteniyor! Sosyal medya paylaşımı başına dert açtı...

Seren Serengil'in 2.5 yıl hapsi isteniyor! Ünlü sunucu Seren Serengil magazin dünyasında bir erkeğin sevgilisiyle ayrıldıktan sonra sevgilisinin annesiyle birlikte olduğunu ima eden bir paylaşım yaptı. Serengil'in söz konusu paylaşımı ünlü iş insanı Can Tanrıyar'ı rahatsız etti.

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Seren Serengil’in 2.5 yıl hapsi isteniyor! Sosyal medya paylaşımı başına dert açtı...

Çünkü iddiaya göre Can Tanrıyar'ın eski sevgilisi Petek Dinçöz'ün annesiyle ilişki yaşadığı yıllar önce iddia edilmiş, Tanrıyar söz konusu iddialar sonrası yüklü miktarda tazminatlar kazanmıştı.

Seren Serengil’in 2.5 yıl hapsi isteniyor! Sosyal medya paylaşımı başına dert açtı...

"İFTİRA ATANLARDAN TAZMİNAT KAZANDIM"

Can Tanrıyar, Seren Serengil'in paylaşımı sonrası savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. Şikâyet dilekçesinde Serengil'in iddia ettiği kişinin kendisi olduğunu, yıllar önce ortaya atılan bu iddia nedeniyle kişilik haklarının zedelendiğini ve iddiayı ortaya atan magazin camiasından yüklü miktarda tazminat kazandığını anlattı.

Seren Serengil’in 2.5 yıl hapsi isteniyor! Sosyal medya paylaşımı başına dert açtı...

"ESKİ ERKEK ARKADAŞMI KAST ETMİŞTİM"

Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Serengil, kast ettiği kişinin Can Tanrıyar olmadığını, eski erkek arkadaşını kastettiğini beyan ederek suçlamayı reddetti.

Seren Serengil’in 2.5 yıl hapsi isteniyor! Sosyal medya paylaşımı başına dert açtı...

2,5 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Seren Serengil'in paylaştığı mesajda hakaret içerikli sözler sarf edildiğini belirterek 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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