Seren Serengil’in 2.5 yıl hapsi isteniyor! Sosyal medya paylaşımı başına dert açtı...

Seren Serengil'in 2.5 yıl hapsi isteniyor! Ünlü sunucu Seren Serengil magazin dünyasında bir erkeğin sevgilisiyle ayrıldıktan sonra sevgilisinin annesiyle birlikte olduğunu ima eden bir paylaşım yaptı. Serengil'in söz konusu paylaşımı ünlü iş insanı Can Tanrıyar'ı rahatsız etti.