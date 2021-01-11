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Survivor 2021'in flaş ismi Cemal Hünal'ın eşi de ünlü çıktı! Meğer o da oyuncuymuş! Diskalifiye haberleri sonrası Cemal Hünal...

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, Survivor 2021 ünlüler-gönüllüler formatıyla 9 Ocak akşamı izleyicilerle yeniden buluştu. Sezona hızlı bir giriş yapan Survivor 2021 daha şimdiden çok konuşulmaya başladı. Ünlüler takımında yer alan Cemal Hünal yarışmanın en çok merak edilen isimlerinden biri. Acun Ilıcalı'nun 'Issız ada, ıssız adam' notuyla yarışmaya katılacağını duyurduğu Cemal Hünal şu sıralar diskalifiye haberleriyle gündemde. Bu nedenle hakkında her detay merak edilen Cemal Hünal hakkında en çok merak edilen konulardan biri eşi oldu. Cemal Hünal'ın eşi de kendisi gibi bir oyuncu çıktı, bakın kim. İşte Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

11.01.2021 13:16 - Son Güncelleme: 11.01.2021 13:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





