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Ebru Gündeş'in ev arayışı pahalıya patladı! Kararsız kalan Ebru Gündeş'in parası havaya gitti...

Ebru Gündeş'in ev arayışı pahalıya patladı! Kararsız kalan Ebru Gündeş'in parası havaya gitti. Usta sanatçı Ebru Gündeş kızı Alara ile oturduğu Kanlıca'daki ikiz yalısından 1 yıl önce taşınmıştı. Rotasını Kemerburgaz'a çeviren ve 13 milyon TL'ye orman içinde bir villa satın alan şarkıcı burada da rahat edemeyince tebdil-i mekanda ferahlık vardır deyip yeni bir ev arayışına girdi. Bu kez satın almak yerine kiralamayı tercih eden Ebru Gündeş, Beykoz Konakları'nda kendisine uygun bir ev buldu. Anlaşıp bir de kaparo veren Gündeş, sözleşmeye imza atmadan hemen önce fikrini değiştirince kaparo yandı.

11.01.2021 11:25 - Son Güncelleme: 11.01.2021 11:44
Ebru Gündeş'in ev arayışı pahalıya patladı! Kararsız kalan Ebru Gündeş'in parası havaya gitti...

Ebru Gündeş'in ev arayışı pahalıya patladı! Kararsız kalan Ebru Gündeş, 1 yıl önce 9 yaşındaki kızı Alara ile oturduğu Kanlıca'daki ikiz yalısından taşınmıştı. Rotasını Kemerburgaz'a çevirmiş, 13 milyon TL'ye orman içinde bir villa satın almıştı.

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Ebru Gündeş'in ev arayışı pahalıya patladı! Kararsız kalan Ebru Gündeş'in parası havaya gitti...

Şarkıcı burada da rahat edemeyince tebdil-i mekanda ferahlık vardır deyip yeni bir ev arayışına girdi. Hürriyet'in haberine göre; bu kez satın almak yerine kiralamayı tercih eden Ebru Gündeş geçen hafta Beykoz Konakları'nda kendisine uygun bir ev buldu. Aylık 65 bin TL'ye anlaşıp 75 bin TL de kaparo verdi. Ancak sözleşmeye imza atmadan hemen önce fikrini değiştirdi ve taşınmaktan vazgeçti. Böylece verdiği kaparo da yanmış oldu. 75 bin TL havaya gitti. İşte sık sık magazin dünyasının konuştuğu ünlülerin evleri...

Ebru Gündeş'in ev arayışı pahalıya patladı! Kararsız kalan Ebru Gündeş'in parası havaya gitti...

Yaklaşık bir yıldır mutlu birliktelikleri devam eden Ezgi Eyüboğlu- Oğulcan Engin çifti, birlikte yaşamaya karar verdi.

Ebru Gündeş'in ev arayışı pahalıya patladı! Kararsız kalan Ebru Gündeş'in parası havaya gitti...

Ünlü çift geçtiğimiz günlerde Acarkent'te kirası 20 bin TL olan bir ev kiraladı.İkili, evin kirasını da yarı yarıya ödeyeceklerine dair anlaşma yaptı.

Ebru Gündeş'in ev arayışı pahalıya patladı! Kararsız kalan Ebru Gündeş'in parası havaya gitti...

Öte yandan Eyüboğlu, oyuncu Kaan Yıldırım'la evliyken de Acarkent'te oturuyordu.

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