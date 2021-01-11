Ebru Gündeş'in ev arayışı pahalıya patladı! Kararsız kalan Ebru Gündeş'in parası havaya gitti...

Şarkıcı burada da rahat edemeyince tebdil-i mekanda ferahlık vardır deyip yeni bir ev arayışına girdi. Hürriyet'in haberine göre; bu kez satın almak yerine kiralamayı tercih eden Ebru Gündeş geçen hafta Beykoz Konakları'nda kendisine uygun bir ev buldu. Aylık 65 bin TL'ye anlaşıp 75 bin TL de kaparo verdi. Ancak sözleşmeye imza atmadan hemen önce fikrini değiştirdi ve taşınmaktan vazgeçti. Böylece verdiği kaparo da yanmış oldu. 75 bin TL havaya gitti. İşte sık sık magazin dünyasının konuştuğu ünlülerin evleri...