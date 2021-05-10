Seren Serengil’den sert çıkış! ‘Yılan’ dedi ablasını hedef aldı herkesi şaşkına çevirdi

Seren Serengil'den sert çıkış! Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, Anneler Günü paylaşımıyla çok konuşulmuştu. Annesinin evlat ayırdığını ve en çok kendisini sevdiğini dile getiren Serengil, şimdi ise sunuculuğunu üstlendiği Söylemezsem Olmaz programında söyledikleriyle gündem oldu. Ablasını hedef alan ünlü sunucu, açıklamalarıyla izleyicileri şaşkına çevirdi. İşte ablasına 'yılan' diyen Seren Serengil'in tartışma yaratan o açıklaması…

10.05.2021 18:15 - Son Güncelleme: 10.05.2021 18:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





