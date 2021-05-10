MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir'in son haline bakın! Gören inanamadı işkence görüntüleri ortaya çıkmıştı
MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir'in son haline bakın! 'MasterChef Türkiye 2018' ile adını duyuran Murat Özdemir'in yarışmadan diskalifiye olduktan sonra papağanına işkence ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Papağanına eziyet ve küfür ederken görülen Murat Özdemir, uzun süren sessizliğini bozdu. Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Murat Özdemir'in son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir'in son hali…
10.05.2021 19:33
- Son Güncelleme: 10.05.2021 19:33
'MasterChef Türkiye 2018' ile adını duyuran Murat Özdemir, agresif tavırları ve jüri üyelerinin uyarılarını dikkate almadığı gerekçesiyle yarışmadan diskalifiye edilmişti.
Yarışmadan diskalifiye edilmesinin ardından sosyal medya hesabından papağanına işkence yaptığı anlara ait görüntüleri paylaşan Murat Özdemir, tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti.
Papağanın acı çığlıkları herkesin içini acıtırken Özdemir, yaşanan olayın ardından gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilmişti.
Papağan skandalının ardından ortalarda görünmeyen Özdemir, sosyal medya paylaşımıyla tekrar gündeme geldi.
Sosyal medya hesabında sık sık yemek videoları paylaşan Özdemir'in son hali çok konuşuldu. Saçlarını uzatıp, sakal ve bıyık bırakan Özdemir'i görenler tanımakta zorlandı.