MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir'in son haline bakın! Gören inanamadı işkence görüntüleri ortaya çıkmıştı

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir'in son haline bakın! 'MasterChef Türkiye 2018' ile adını duyuran Murat Özdemir'in yarışmadan diskalifiye olduktan sonra papağanına işkence ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Papağanına eziyet ve küfür ederken görülen Murat Özdemir, uzun süren sessizliğini bozdu. Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Murat Özdemir'in son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir'in son hali…

10.05.2021 19:33 - Son Güncelleme: 10.05.2021 19:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





