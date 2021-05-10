Seren Serengil’den ablasına sert sözler: Ablam yılanlıklar yaparak…

Seren Serengil'den sert çıkış! Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, Anneler Günü paylaşımıyla çok konuşulmuştu. Annesinin evlat ayırdığını ve en çok kendisini sevdiğini dile getiren Serengil, şimdi ise sunuculuğunu üstlendiği Söylemezsem Olmaz programında söyledikleriyle gündem oldu. Ablasını hedef alan ünlü sunucu, açıklamalarıyla izleyicileri şaşkına çevirdi. İşte ablasına 'yılan' diyen Seren Serengil'in tartışma yaratan o açıklaması…

Seren Serengil, sunuculuğunu üstlendiği programda yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor.

Son olarak Anneler Günü paylaşımıyla adından söz ettiren Seren Serengil, şimdi ise ablası hakkında söyledikleriyle gündeme geldi. Serengil ablasını hedef alarak "Yılan" dedi.

Söylemezsem Olmaz'ın son bölümüne Seren Serengil'in ailesi hakkında yaptığı yorum damgasını vurdu. "Anneler çocuklarını ayırıyor" diyen Serengil ablası hakkında da sert sözler söyledi.

Seren Serengil, "Annem bana çok düşkün" diyerek şunları söyledi: "Annemden başka kimsem yok, büyük ablam bana olan sevgisini hazmedemediği için yağcılık yapıyor da annem beni seviyor. Ben iyi kalpliyim"

Ünlü sunucunun "Ablam yılanlıklar yaparak söz hakkını kaybetti" demesi ise herkesi şaşkına çevirdi.