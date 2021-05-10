RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i meğer Çukur'un gözü kara Koçovalı'sıymış!

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i Çukur'un gözü kara Koçovalı'sı çıktı! 46 yaşındaki çiçeği burnunda baba Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane dizileri arasında yer alan Ezel'de Ömer'in küçük kardeşi Mert Uçar karakterine hayat veriyordu Burak Dakak... Merhum sanatçı Tuncel Kurtiz, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin yer aldığı 7'den 70'e herkesin hafızasına kazınan Ezel dizisinde evin küçük oğlunu canlandıran Burak Dakak, şimdilerde Çukur dizisinin gözü kara Akın Koçovalı'sı olarak karşımıza çıkıyor. İşte Ezel'de Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşi karakterine hayat veren 22 yaşındaki oyuncu...

10.05.2021 18:12 - Son Güncelleme: 10.05.2021 18:26
Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i meğer Çukur'un gözü kara Koçovalı'sıymış!

Ezel dizisinin küçük Mert'i meğer Çukur'un gözü kara Koçovalı'sıymış! 2 sezon süren ve ekranlarda fırtınalar estiren bir dönemin başarılı yapımı Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşi Mert karakterine hayat veren oyuncu şimdilerde 22 yaşında ve Çukur dizisinde rol alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i Çukur'un gözü kara Koçovalı'sı çıktı!

18 Haziran 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, 2008 yılında küçük oyuncu olarak rol aldığı Doğruluk Ekseni dizisi ile kariyerine adım atmıştır. Ezel, Geniş Aile, Ekip, Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol almıştır.

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i Çukur'un gözü kara Koçovalı'sı çıktı!

İşte şimdilerde Çukur'un Akın'ı olarak tanınan bir dönemin çocuk oyuncusu Burak Dakak ve ünlülerin değişimleri...

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i meğer Çukur'un gözü kara Koçovalı'sıymış!

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i meğer Çukur'un gözü kara Koçovalı'sıymış!