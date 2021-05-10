Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i meğer Çukur'un gözü kara Koçovalı'sıymış!

18 Haziran 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, 2008 yılında küçük oyuncu olarak rol aldığı Doğruluk Ekseni dizisi ile kariyerine adım atmıştır. Ezel, Geniş Aile, Ekip, Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol almıştır.