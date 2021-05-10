Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i meğer Çukur'un gözü kara Koçovalı'sıymış!
Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i Çukur'un gözü kara Koçovalı'sı çıktı! 46 yaşındaki çiçeği burnunda baba Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane dizileri arasında yer alan Ezel'de Ömer'in küçük kardeşi Mert Uçar karakterine hayat veriyordu Burak Dakak... Merhum sanatçı Tuncel Kurtiz, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin yer aldığı 7'den 70'e herkesin hafızasına kazınan Ezel dizisinde evin küçük oğlunu canlandıran Burak Dakak, şimdilerde Çukur dizisinin gözü kara Akın Koçovalı'sı olarak karşımıza çıkıyor. İşte Ezel'de Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşi karakterine hayat veren 22 yaşındaki oyuncu...
18 Haziran 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, 2008 yılında küçük oyuncu olarak rol aldığı Doğruluk Ekseni dizisi ile kariyerine adım atmıştır. Ezel, Geniş Aile, Ekip, Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol almıştır.